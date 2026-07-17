제이쓴, 차량털이범 잡았다 "♥홍현희 父 유품인 차 털어, 발로 막아 신고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 제이쓴이 차량털이범을 잡은 적이 있다고 밝혔다.

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17일 유튜브 채널 '홍쓴TV'에서는 '엄마…차꼴이 이게 뭐야..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍현희 제이쓴 가족은 홍현희의 차를 세차하기로 했다. 홍현희는 "세차를 딱 한 번 맡겨봤다"고 했지만 제이쓴은 "차 맨날 세차한다. 돈 내고 아침마다 닦아주신다. 손 세차 해주시는 분이 계신다. 그래서 깨끗한 것"이라며 황당해했다. 홍현희는 "우리가 어딜 안 다녀서 깨끗한 줄 알았다"고 밝혔다.

홍현희는 "준범이 낳고 볼보가 안전하다 해서 준범이를 위해 산 차"라며 "의미가 있다. 인생 첫 새 차. 중고만 타다가"라고 밝혔다.

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세차를 앞두고 차 내부를 둘러보던 중 제이쓴은 "예전에 내가 차 털이범을 잡았다"고 밝혔다. 홍현희는 "저희 아빠가 살아계실 때 스틱 차였는데 돌아가시고 나서 어떻게 할까 하다가 오빠가 연습해서 타고 다녔다"고 떠올렸다.

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제이쓴은 "어느날 저희 집에 와서 같이 차에 가려 하는데 누가 운전석에서 막 뒤지고 있더라. 그래서 발로 막고 형한테 경찰에 신고하라 했다. 그렇게 잡았다"며 "요즘 세상에 차량털이가 있더라. 사이드 미러가 열려 있는 차는 다 지나가면서 한번 열어본다더라"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이에 홍현희는 "근데 수동차라 그 사람은 더더욱 몰고 갈 수도 없다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

이어 홍현희는 수동 차에 얽힌 또 하나의 일화를 밝혔다. 홍현희는 "수동 차가 힘들지 않냐. 오빠가 준범이랑 나를 집에 데려다 준다더라. 20분이면 갈 거리를 45분 걸렸다"며 "가다가 시동이 꺼진다. 수동이 익숙지 않으면 어렵다더라. 언덕 올라갈 때 시동 꺼지고 차 안에서 잘못 얘기하다가는 오빠 빈정 상할 수도 있으니까 리액션 안 했는데 괜히 탔다 싶었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com