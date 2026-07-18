이채영 "전자담배 회사서 연락 많이 와"…3년 만에 직접 입 열었다

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[스포츠조선 이지현 기자] 프로미스나인 이채영이 직접 '전자담배'에 대해 언급했다.

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16일 공개된 유튜브 채널 '입만열면' 말미 다음 예고편에는 프로미스나인 멤버 이채영, 이나경이 출연했다.

예고편에서 이나경은 "솔직히 (이)채영이는 우리 집에 안 왔으면 좋겠다"라는 질문에, "채영이랑 제가 되게 유치하게 싸운 적이 있기는 하다"라고 답했다.

이에 이채영은 비명을 지르며 "그거 너무 부끄러워서 제발 이야기하지 말아달라"고 당부해 궁금증을 낳았다.

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특히 이채영은 과거 불거졌던 전자담배 논란도 직접 언급했다. 그는 "제가 사진을 올렸는데 거기 전자담배가 찍혔다"며 "그 전자담배 회사에서 연락이 되게 많이 왔다"고 말해 궁금증을 높였다.

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앞서 이채영은 지난 2023년 SNS에 전자담배로 추정되는 물체가 포함된 사진을 올렸다가 흡연 의혹이 일었다. 이에 네티즌들은 '성인이 담배를 피울 수 있다', '이미지 하락은 본인이 감수해야 한다' 등 엇갈린 반응을 보이는 갑론을박이 일기도 했다.

한편 프로미스나인은 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트에 'Glow ME'를 발매한다.

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olzllovely@sportschosun.com