‘김부장’ 소지섭에게 맞은 주상욱..“아파요. 착하게 살겠습니다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 주상욱이 드라마 촬영 현장의 생생한 비하인드 컷을 공개했다.

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주상욱은 18일 개인 계정에 "아파요.. 착하게 살겠습니다..."라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 SBS 금토드라마 '김부장' 촬영을 위해 특수 분장을 받고 있는 주상욱의 모습이 담겼다.

얼굴 곳곳에 피 분장이 더해진 채 메이크업을 받는 모습이 실제 부상을 연상케 할 정도로 사실적으로 표현돼 시선을 끌었다.

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이는 전날 방송된 '김부장' 7회의 여운을 이어가는 비하인드 컷이다. 7회에서는 김부장(소지섭)이 성한수(최대훈), 박진철(윤경호)과 힘을 합쳐 딸 민지를 구해낸 뒤, 모든 사건의 배후로 지목된 주강찬(주상욱)을 직접 찾아가 맞서는 장면이 펼쳐졌다. 극 말미에는 두 사람의 치열한 대립이 그려지며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.

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방송 직후 시청률도 상승세를 이어갔다. 닐슨코리아 기준 7회는 전국 21.9%, 수도권 22.6%, 최고 시청률 25.5%를 기록하며 자체 강세를 이어갔다. 또한 7회 연속 동시간대 1위는 물론 2026년 방송된 미니시리즈 가운데 가장 높은 시청률을 유지했으며, 2049 시청률 역시 최고 8.5%를 기록했다.

'김부장'은 평범한 가장이 납치된 딸을 되찾기 위해 위험한 싸움에 뛰어드는 과정을 그린 복수 액션 드라마다. 주상욱은 극 중 용역 조직 출신으로 건설회사 대표 자리에 오른 주강찬 역을 맡아 냉혹하고 잔인한 악역 연기를 선보이며 극의 긴장감을 이끌고 있다.

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tokkig@sportschosun.com