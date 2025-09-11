'정말 기이하다' MLS까지 초집중! 토트넘 SON보다 LAFC 손흥민이…

|
[스포츠조선 강우진 기자]미국 메이저리그사커(MLS)가 손흥민의 골 소식을 전했다. 미국 현지에서 완전히 적응한 손흥민은 최근 국가대표에서도 최고의 활약을 보여주고 있다. 전성기를 방불케하는 움직임과 골결정력을 과시중이다.
MLS는 "손흥민이 9월 A매치 기간 한국 대표팀에서 두 경기 연속 골을 기록했다"라며 "이날 열린 멕시코와의 2-2 무승부 경기에서 환상적인 득점을 터뜨렸다"라고 밝혔다.
손흥민은 지난달 MLS 역대 최고 이적료로 LAFC(로스앤젤레스 FC)에 합류했다. 빠르게 적응에 성공하면서 4경기 1골 1도움을 기록 중이다. 리그에서도 토트넘에서 볼 수 없었던 빠른 스피드와 결정력을 보여주고 있다. 토트넘에서의 부담감을 완전히 내려 놓은 모습이다.
손흥민은 다시 소속팀 LAFC로 복귀한다. 오는 14일 산호세와의 경기를 앞두고 있다. 대표팀에서 2경기를 연속해서 뛰었기에 선발 출전 가능성은 적다. 손흥민이 지금의 좋은 골결정력과 흐름을 리그에서 가져갈 수 있을지 관심이 모아진다.
