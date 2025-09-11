역대급 칭찬! "손흥민, 실패한 지루랑은 달라" 美 레전드도 인정→역습 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]미국 축구의 역사적인 인물 중 하나로 꼽히는 토니 메올라가 손흥민의 미국 메이저리그사커(MLS)에서의 미래에 대해 긍정적으로 내다봤다.
메올라는 팟캐스트를 통해 손흥민 영입은 팀에 완벽히 어울리는 선택이라고 설명했다. 메올라는 손흥민이 스티브 체룬돌로 감독이 이끄는 LAFC 전술에 잘 맞는다고 분석했다. 지루는 여기에 적응하지 못하고, 팀을 떠났다는 지적이다.
지루는 전형적인 타깃형 스트라이커로 속도가 느리다. 역습 축구에는 맞지 않은 선수로 지공에 강하다. 스피드를 추구하는 LAFC와는 조화가 좋지 않다.
또한 손흥민의 인기는 그가 MLS에서 롱런하는 요소 중 하나가 될 것으로 보인다.
매체는 "손흥민은 토트넘 시절부터 따라온 엄청난 한국 팬층 덕분에 세계 축구계에서 가장 영향력 있는 선수 중 한 명으로 꼽힌다"라며 "손흥민의 LAFC 합류는 경기 내적인 영향력 뿐 아니라 경기 외적인 효과도 가져오고 있다. MLS 팬들과 전 선수들로부터 극찬을 받고 있다"라고 강조했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com