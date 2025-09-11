'GOOD BYE' 마르티넬리! 팀 내 입지 박살났다→'심각한 경쟁' 에…

|
[스포츠조선 강우진 기자]아스널의 공격수 가브리엘 마르티넬리가 팀을 떠날 수도 있다. 행선지로는 사우디아라비아 프로리그가 거론된다.
왓츠는 마르티넬리 상황에 대해 "시즌 초 조용한 출발과 에베레치 에제의 합류로 인해 최근 가브리엘 마르티넬리에 대한 많은 이야기가 나왔다"라며 "이제 왼쪽 측면에서 심각한 경쟁이 벌어지고 있으며, 지난 몇 시즌 동안의 일관성 부족이 그의 입지에 큰 하락을 가져왔다"라고 주장했다.
왓츠는 "사우디에서 약간의 관심은 있었지만, 그 정도로 끝났고 현재 커리어 단계에서 마르티넬리가 그 이적에 관심을 가졌을 것 같지는 않다"라며 "하지만 마르티넬리가 또다시 실망스러운 시즌을 보낸다면 아스널이 매각에 대한 입장을 바꿀 수도 있다고 본다"라고 말했다.
이어 "그 시점에서 그의 계약은 2년밖에 남지 않으며, 아스널이 가까운 시일 내에 몇몇 선수들을 매각해야 하는 상황에서 마르티넬리가 우선순위에 오를 수도 있다"라고 덧붙였다.
