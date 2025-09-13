'토트넘 1티어' 깜짝 경고! 손흥민-케인처럼 되면 안 돼…"정리해야할 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘이 기존의 선수들과 재계약을 추진하는데 주력하고 있다. 손흥민과 해리 케인처럼 계약 마지막 해에 선수들을 매각하면서 손해를 보는 일을 줄이기 위해서다.
영국 풋볼런던의 알레스데어 골드는 12일(한국시각) "크리스티안 로메로가 이번 여름 토트넘과 4년 재계약을 체결한 데 이어, 앞으로 수개월 동안 정리해야 할 선수들의 계약이 여전히 많다"라고 보도했다.
토트넘이 또 새롭게 계약해야 할 선수는 중앙 미드필더 로드리고 벤탄쿠르다.
골드는 "로드리고 벤탄쿠르는 가장 확실한 케이스다. 토마스 프랭크 감독도 그를 매우 좋아하기 때문에 서둘러 계약을 마무리하려 할 것"이라며 "히샬리송은 이번 시즌을 건강하게 소화할 수 있다면 가능성이 있고, 미키 반더벤, 페드로 포로, 데얀 쿨루셉스키처럼 인상적인 활약을 펼친 선수들이 우선일 수도 있다"라고 주장했다.
골드는 여름 이적시장에 대해 "혼란스러웠고, 주요 타깃들을 놓친 경우가 많았다. 결국 좋은 선수들을 데려왔지만, 여전히 몇몇 포지션은 약하다"라며 "다만 이번엔 단순히 유망주나 백업이 아니라, 선발 라인업을 강화할 수 있는 선수 4명을 영입했다는 점은 큰 진전"이라고 설명했다.
