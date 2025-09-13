'英 단독 보도' 고작 94분 뛴 래시포드 맨유 복귀→"아냐! 마지막 기…

|
[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드에서 바르셀로나로 임대를 떠난 마커스 래시포드가 영국으로 복귀할 수도 있다. 하지만 마지막 기회를 부여 받을 것이며 이에 따라 운명이 바뀔 수 있다는 의견도 있다.
래시포드는 이번 시즌을 바르셀로나에서 보내며 스스로를 증명할 시간을 받을 것이라고 한다. 최고의 폼을 되찾는다면 바르셀로나로 완전 이적도 가능하다는 주장이다. 많은 일정을 소화해야하는 바르셀로나는 부상 문제와 로테이션으로 래시포드에게 출전 기회를 부여할 수 밖에 없는 상황이다.
매체는 "결국 바르셀로나로의 단기 임대와 완전 이적 가능성을 얻은 래시포드의 미래는 플릭의 팀에서 얼마나 좋은 활약을 펼치느냐에 달려 있다"라며 "래시포드는 바르셀로나 합류를 강하게 원했으며, 이번 기회를 완전 이적으로 연결하기 위해서는 회의적인 시선을 거두고 스스로를 입증해야 한다"라고 전했다.
이어 "지난 시즌 아스톤 빌라 임대 시절 보여준 활약을 재현할 수 있다면, 그는 바르셀로나 잔류 가능성을 스스로 높일 수 있을 것이다"라고 덧붙였다.
