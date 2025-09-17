역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…

|
[스포츠조선 강우진 기자]한국 팬들에게 기쁜 소식이 전해졌다. 이강인이 파리생제르망(PSG)의 이번 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 첫 경기에 출전할 수 있을 전망이다.
프랑스 풋메르카토는 같은날 "크바라츠헬리아와 이강인은 UEFA 챔피언스리그 조별리그 1차전 아탈란타전에서 출전할 가능성이 커 보인다"라며 "루이스 엔리케 PSG 감독이 기자회견을 통해 전했다"라고 보도했다.
이강인이 다시 한번 PSG에서 도약할 기회를 잡았다. 주전 공격진의 부상으로 지금 시기에 제 역할을 할 수 있는지가 중요하다. 이번에도 주전 탈환에 실패한다면 내년 이적하는 방향으로 기울 수도 있다.
영국 트리뷰나는 같은날 "이강인의 미래가 점점 구체화하고 있다"라며 "파리생제르망(PSG) 이후 잉글랜드 프리미어리그가 이 한국 국가대표 선수의 다음 행선지가 될 수도 있다"라고 전했다.
앞서 스페인 피차헤스는 아스톤 빌라가 PSG의 공격수 이강인 영입에 가까워지고 있다고 주장했다. 해당 매체는 아스톤 빌라가 공격 옵션 강화의 핵심으로 이강인을 염두에 두고 있다고 전했다.
트리뷰나는 "실제로 우나이 에메리 감독과 몬치 단장이 다가오는 2025년 겨울 이적시장에 이강인을 데려오기 위해 준비 중"이라며 "PSG 역시 이번 이적에 굳이 반대하지 않을 가능성이 있는 것으로 보인다. 계속 지켜봐야 한다"라고 했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com