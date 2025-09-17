첼시, 리버풀이 영입 실패한 수비수 헐값 이적 노린다…"친정팀 복귀 충분…

|
[스포츠조선 강우진 기자]첼시가 리버풀이 영입에 실패한 마크 게히를 노린다. 다음 이적시장에서 첼시가 이를 성사시킬 수 있을지 관심이 모아진다.
|
|
매체는 "첼시는 게히를 데려오는 것을 우선 과제로 삼고 있다. 첼시가 수비 보강이 절실하다는 것은 드러난 사실"이라며 "현재 수비진은 취약한 모습을 보이고 있다"라고 설명했다.
매체는 "게히는 가까운 시일 내에 더 큰 클럽으로 이적하길 원할 것"이라며 "커리어의 정점에 있는 지금 챔피언스리그에서 꾸준히 뛰고 트로피 경쟁을 할 수 있는 팀에서 활약하길 희망할 수 있다"라고 전했다.
|
|
매체는 "게히는 첼시에서 미완의 과제가 남아 있다고 느낄 수 있으며, 첼시 복귀는 그에게 상당히 흥미로운 선택이 될 것"이라며 "리버풀이 앞으로 몇 달 안에 다시 관심을 보이고 재도전을 할지 지켜볼 일"이라고 했다.
앞서 게히는 아스널과 레알 마드리드와도 연결된 바 있지만, 두 팀 모두 중앙 수비 자원이 풍부해 정기적인 출전 시간을 보장해주기 어려울 가능성이 크다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com