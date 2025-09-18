스포츠조선

'최악의 날벼락' 황희찬 성질나네! 울버햄튼 감독 재계약 초임박…라르센 복귀하면 또다시 벤치 확정→초반 부진에도 기회 준다

기사입력 2025-09-18 03:45


[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 울버햄튼 원더러스가 비토르 페레이라 감독과 새로운 계약을 체결할 것으로 보인다. 한국 축구 국가대표인 황희찬에게는 좋지 못한 소식이다. 페레이라 감독은 지난 시즌 내내 황희찬을 벤치에 앉힌 이력이 있다.

영국 기브미스포츠는 17일(한국시각) "울버햄튼 원더러스가 시즌 초반 부진에도 불구하고 비토르 페레이라 감독과의 새로운 계약에 가까워지고 있다"라며 "페레이라 감독은 지난해 12월 강등권에 머물던 울버햄튼의 지휘봉을 게리 오닐로부터 넘겨받았다. 이후 팀을 안정시켜 손쉽게 강등을 피했고, 시즌이 끝난 뒤에는 올해의 감독상 후보에도 오를 만큼 좋은 평가를 받았다"라고 보도했다.


매체는 "구단은 이번 여름 이적시장에서 페레이라 감독을 전폭적으로 지원하며 한 단계 더 도약하기를 바랐지만, 시즌 초반 현재까지 리그 4경기를 모두 패하며 계획대로 되지 않고 있다"라고 설명했다. 구단은 부진한 출발에도 불구하고 페레이라 감독에게 신뢰를 보이고 있다고 한다. 현재 양측은 새 계약을 위한 막바지 협상 단계에 들어선 상황으로 보인다.

매체는 "페레이라 감독은 개선된 조건과 계약 연장을 논의 중이며, 그의 현재 계약은 이번 시즌 종료 시 만료될 예정"이라며 "아직 공식 합의는 없지만, 구단과 감독 모두 계약 체결이 임박했다고 보고 있으며, 곧 서명할 것으로 알려졌다"라고 전했다.

황희찬에게는 좋지 못한 소식이다. 지난 시즌 자신을 벤치에만 머물게 했던 페레이라 감독이기 때문이다. 황희찬은 마테우스 쿠냐와 요르겐 스트란드 라르센 등 공격수들에게 완전히 밀려나 출전기회를 잡지 못했다. 현재는 라르센이 부상으로 빠지고, 쿠냐가 맨체스터 유나이티드로 이적했기 때문에 황희찬에게 출전 기회가 생기고 있다. 그러나 라르센이 복귀한다면 곧바로 황희찬은 벤치에 앉게 될 가능성이 크다.


울버햄튼은 현재의 어려운 상황을 헤쳐나가기 위해 안정이 필요하다고 판단 중이다. 지난 시즌 이미 팀을 구해낸 경험이 있는 페레이라 감독이 적임자라고 보고 있다. 또한 이번 여름 이적시장에서 페레이라 감독이 선택한 영입생들에게도 기대를 걸고 있다.

매체는 "구단은 페레이라 감독이 여름에 마테우스 쿠냐와 라얀 아이트누리라는 핵심 선수 두 명을 잃은 점, 그리고 주전 공격수 라르센이 부상으로 시즌 초반에 제대로 활약하지 못한 점을 이해하고 있다"라며 "울버햄튼은 페레이라 감독이 조금 더 시간을 갖는다면 시즌을 반전시킬 수 있다고 믿고 있으며, 지금까지의 성과에 보답하는 의미로 새 계약을 제시하고 있다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

