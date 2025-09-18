'최악의 날벼락' 황희찬 성질나네! 울버햄튼 감독 재계약 초임박…라르센 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 울버햄튼 원더러스가 비토르 페레이라 감독과 새로운 계약을 체결할 것으로 보인다. 한국 축구 국가대표인 황희찬에게는 좋지 못한 소식이다. 페레이라 감독은 지난 시즌 내내 황희찬을 벤치에 앉힌 이력이 있다.
매체는 "페레이라 감독은 개선된 조건과 계약 연장을 논의 중이며, 그의 현재 계약은 이번 시즌 종료 시 만료될 예정"이라며 "아직 공식 합의는 없지만, 구단과 감독 모두 계약 체결이 임박했다고 보고 있으며, 곧 서명할 것으로 알려졌다"라고 전했다.
황희찬에게는 좋지 못한 소식이다. 지난 시즌 자신을 벤치에만 머물게 했던 페레이라 감독이기 때문이다. 황희찬은 마테우스 쿠냐와 요르겐 스트란드 라르센 등 공격수들에게 완전히 밀려나 출전기회를 잡지 못했다. 현재는 라르센이 부상으로 빠지고, 쿠냐가 맨체스터 유나이티드로 이적했기 때문에 황희찬에게 출전 기회가 생기고 있다. 그러나 라르센이 복귀한다면 곧바로 황희찬은 벤치에 앉게 될 가능성이 크다.
매체는 "구단은 페레이라 감독이 여름에 마테우스 쿠냐와 라얀 아이트누리라는 핵심 선수 두 명을 잃은 점, 그리고 주전 공격수 라르센이 부상으로 시즌 초반에 제대로 활약하지 못한 점을 이해하고 있다"라며 "울버햄튼은 페레이라 감독이 조금 더 시간을 갖는다면 시즌을 반전시킬 수 있다고 믿고 있으며, 지금까지의 성과에 보답하는 의미로 새 계약을 제시하고 있다"라고 했다.
