스포츠조선

알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝 놀라…"차분하고, 성숙한 플레이"

기사입력 2025-09-18 12:28


알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘의 훈남 미드필더 루카스 베리발이 신입생 주앙 팔리냐에게 좋은 평가를 받고 있다. 어린 나이에도 불구하고, 수준급의 플레이를 선보이고 있기 때문이다.

영국 스퍼스웹은 18일(한국시각) "주앙 팔리냐는 토트넘 홋스퍼 동료 중 한 명의 실제 나이를 알고 깜짝 놀랐다"라며 "팔리냐는 루카스 베리발이 훨씬 더 나이가 많다고 생각하고 있었다"라고 전했다.

베리발은 이번 시즌 토트넘에서 모든 대회를 통틀어 첫 4경기 중 단 한 경기에서만 선발 출전했다. 지난 시즌 활약을 고려하면, 다소 억울함을 느낄 수 있는 대목이다.


알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하지만 베리발은 지난 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 웨스트햄전과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 비야레알과전에서 두 경기 연속 선발 기회를 부여받았고, 그 기회를 완벽히 살려냈다.

토마스 프랑크 토트넘 감독은 베리발의 에너지와 열정을 극찬했고, 향후에는 선발 라인업에서 제외하지 않을 것으로 보인다. 베리발은 어린 나이임에도 불구하고, 능숙한 플레이를 보여주고 있다. 지난 시즌보다도 더 성장한 모습이다.

매체는 "베리발의 가장 큰 장점은 나이에 비해 놀라울 정도로 차분하다는 것"이라며 "토트넘에 합류한 이후 나이를 뛰어넘는 성숙함을 보여주고 있다"라고 평가했다.


알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 점은 베테랑 미드필더 주앙 팔리냐를 놀라게 하기도 했다. 팔리냐는 이번 시즌 바이에른 뮌헨에서 토트넘으로 임대 이적한 선수다. 그는 베리발이 실제보다 훨씬 나이가 많은 줄 알았다고 한다. 그의 침착함과 감각적인 플레이에 대해 찬사를 보낸 셈이다.

스퍼스웹은 "베리발은 많은 전문가들의 찬사를 이어가고 있으며, 그를 지켜본 사람이라면 누구나 이 선수가 세대교체를 이끌 재능임을 알 수 있다"라면서도 "하지만 우리는 여러 차례, 어린 유망주들이 반드시 잠재력을 완전히 발휘하지는 못하고 종종 도태되기도 한다는 것을 봐왔다. 전 토트넘 미드필더 델레 알리가 대표적인 사례"라고 우려했다.


이어 "다만 베리발에게 유리한 점은, 그가 오직 성장과 발전에만 집중하고 있다는 것"이라며 "베리발은 토트넘에서 가장 열심히 훈련하는 선수 중 한 명이다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

JYP 거절한 송지아, 기획사 러브콜 계속.."쉬운 길 두고 어려운 길 택했다"

2.

이효리, 요가원 대박난 소감 "동네 요가원도 관심갖는 선순환, 보람있다" [화보]

3.

'자발적 비혼모' 사유리, 출산 당시 심경 "남편 없어 외롭고 무서웠다" ('우아기')

4.

'새신랑' 김종국, 결혼 2주만 기쁜소식…'전국1등' 법의학자가 인정한 '정자왕'('옥문아들')

5.

故최진실 딸 최준희, 또 악재…이번에 갈비뼈 골절 부상"'말라인간' 포기 못해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]손흥민 미국 진출 후 첫 멀티골, 3분 만에 득점포→SON 존에서 환상 중거리포

2.

'LG 꺾고 대역전 1위' 왜 류현진은 가능하다 했을까…"선수들이 그냥 너무 편안하게 해"

3.

오타니는 언제 샴페인 터뜨리나? '4연승' 컵스 5년 만에 가을야구 확정, NL 3팀 선착...LAD 지구우승도 불안

4.

드디어 미국 상륙한 'SON트트릭'→"정말 끔찍한 선수" 극찬! 손흥민, '역습+중거리 슛+결정력' 삼박자 완벽...LA FC는 솔트레이크전 4-1 승리

5.

[속보]손흥민 또 초반 러쉬 성공, 3분 만에 득점포! 리그 2경기 연속+공식전 4경기 연속 득점까지...미국에서 또 '찰칵'

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]손흥민 미국 진출 후 첫 멀티골, 3분 만에 득점포→SON 존에서 환상 중거리포

2.

'LG 꺾고 대역전 1위' 왜 류현진은 가능하다 했을까…"선수들이 그냥 너무 편안하게 해"

3.

오타니는 언제 샴페인 터뜨리나? '4연승' 컵스 5년 만에 가을야구 확정, NL 3팀 선착...LAD 지구우승도 불안

4.

드디어 미국 상륙한 'SON트트릭'→"정말 끔찍한 선수" 극찬! 손흥민, '역습+중거리 슛+결정력' 삼박자 완벽...LA FC는 솔트레이크전 4-1 승리

5.

[속보]손흥민 또 초반 러쉬 성공, 3분 만에 득점포! 리그 2경기 연속+공식전 4경기 연속 득점까지...미국에서 또 '찰칵'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.