알리처럼 되지마! 훈남 미드필더 '뮌헨맨'에 극찬 받았다→나이 듣고 깜짝…

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘의 훈남 미드필더 루카스 베리발이 신입생 주앙 팔리냐에게 좋은 평가를 받고 있다. 어린 나이에도 불구하고, 수준급의 플레이를 선보이고 있기 때문이다.
토마스 프랑크 토트넘 감독은 베리발의 에너지와 열정을 극찬했고, 향후에는 선발 라인업에서 제외하지 않을 것으로 보인다. 베리발은 어린 나이임에도 불구하고, 능숙한 플레이를 보여주고 있다. 지난 시즌보다도 더 성장한 모습이다.
스퍼스웹은 "베리발은 많은 전문가들의 찬사를 이어가고 있으며, 그를 지켜본 사람이라면 누구나 이 선수가 세대교체를 이끌 재능임을 알 수 있다"라면서도 "하지만 우리는 여러 차례, 어린 유망주들이 반드시 잠재력을 완전히 발휘하지는 못하고 종종 도태되기도 한다는 것을 봐왔다. 전 토트넘 미드필더 델레 알리가 대표적인 사례"라고 우려했다.
이어 "다만 베리발에게 유리한 점은, 그가 오직 성장과 발전에만 집중하고 있다는 것"이라며 "베리발은 토트넘에서 가장 열심히 훈련하는 선수 중 한 명이다"라고 했다.
