쏘니 나랑 여기서 은퇴하자! 메시, 인터 마이애미와 계약 연장…"다년 계…

[스포츠조선 강우진 기자]리오넬 메시와 인터 마이애미가 계약을 연장할 것으로 보인다. 한국 축구의 자랑 손흥민과 미국에서 쌍벽을 이루고 있는 메시가 인터 마이애미에서 은퇴할 가능성이 커지고 있다.
메시는 인터 마이애미를 구단 역사상 첫 트로피로 이끌었는데, 2023년 리그스컵 초대 우승을 시작으로 2024년 서포터스 실드와 단일 시즌 최다 승점 기록을 달성했다. 메시는 2023년 7월 인터 마이애미와 처음 계약했으며, 현재 계약은 2025시즌 말까지로 알려져있다.
호르헤 마스 인터 마이애미 공동 구단주는 앞서 ESPN과의 인터뷰에서 "메시가 계약을 연장하고 은퇴할 수 있도록 구단은 할 수 있는 모든 일을 할 것"이라고 밝힌 바 있다.
한편, 손흥민이 MLS로 이적하면서 해당 리그에 대한 한국 팬들의 관심이 커지고 있다. 손흥민은 해트트릭까지 기록하며 적응을 마친 모습이다. MLS는 손흥민과 메시를 간판으로 성장을 꾀하고 있다. 두 선수 모두 선수 생활의 막바지에 접어든 만큼 MLS에서 은퇴할 것이라는 전망이 나온다.
