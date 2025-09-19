스포츠조선

MLS 오피셜! 손흥민과의 이별 서로에게 정답이었다→SON 이주의 선수 선정…토트넘 EPL 3위 랭크+챔스 순항

기사입력 2025-09-19 14:30


사진=EPL

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 이주의 선수(플레이어 오브 더 매치데이)에 선정됐다. LAFC(로스앤젤레스 FC)에 합류한 이후 첫 해트트릭을 기록하며 맹활약한 영향이다.

MLS는 19일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 "손흥민이 매치데이 34에서 LAFC 데뷔 첫 해트트릭을 기록하며, MLS '플레이어 오브 더 매치데이'로 선정됐다"라고 밝혔다.

손흥민은 지난 18일 미국 유타주 아메리칸 퍼스트 필드에서 레알 솔트레이크와 2025시즌 MLS 리그 경기를 치렀다. 선발 명단에 이름을 올린 손흥민은 시작한 지 3분 만에 상대 수비수 뒷공간을 완벽하게 파고들어 침착한 오른발 슈팅으로 골문을 열었다.


전반 16분에는 페널티 박스 밖에서 공을 잡은 뒤 전매특허의 감아차기 슈팅을 시도했다. 골문 구석을 향하는 슈팅에 골키퍼는 반응하지 못했다. 손흥민은 후반 37분 자신의 첫 MLS 해트트릭에 성공했다. 역습 상황에서 데니스 부앙가가 공을 몰고 간 뒤 골문 앞에 있던 손흥민에게 패스를 전달했다. 손흥민은 공을 골문 안으로 밀어 넣었다.

MLS 역대 최고 이적료로 영입된 손흥민은 LAFC 입단 후 첫 6경기에서 5골 1도움을 기록하게 됐다. 손흥민이 8월 초 LAFC에 합류한 뒤 팀은 3승 2무 1패를 기록 중이며, 경기당 평균 2.33골을 넣고 있다.


손흥민은 LAFC 역사상 데뷔 6경기에서 5골 이상을 기록한 세 번째 선수다. 아다마 디오망데와 카를로스 벨라에 이어 이름을 올렸다. 또한 그는 구단 역사상 7번째 해트트릭 달성 선수이기도 하다.

손흥민은 지난 여름 이적시장 토트넘을 떠났다. 에이스인 손흥민을 잃은 토트넘이지만, 유능한 선수들을 대거 영입하며 세대교체에 성공하고 있다. 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 3위를 기록 중이다. 최근 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서도 비야레알을 잡으며 순조로운 출발을 했다. 양쪽 모두 좋은 활약을 펼치고 있는 만큼 손흥민과 토트넘의 이별은 서로에게 긍정적으로 작용하고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

