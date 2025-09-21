"죄송하다는 말밖에..." 패배에 고개 숙인 김학범 감독 "혼신의 힘 다…

스포츠조선

"죄송하다는 말밖에..." 패배에 고개 숙인 김학범 감독 "혼신의 힘 다해서 어려운 상황 극복해야"[현장 기자회견]

최종수정 2025-09-21 21:17

[포항=스포츠조선 이현석 기자]"죄송하다는 말밖에 드릴 말씀이 없다"

제주SK는 21일 포항스틸야드에서 열린 포항스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2025' 30라운드 경기에서 0대1로 패배했다.

'0'의 흐름이 깨지지 않고 마무리된 전반, 승부는 후반에 갈렸다. 후반 11분 우측을 뚫어내며 주닝요의 패스를 받은 홍윤상은 박스 깊숙한 곳까지 전진했다. 홍윤상은 침착하게 컷백 패스를 시도했고, 문전에서 기다리던 이호재는 김동준이 비운 골문 안으로 정확히 마무리하며 골망을 흔들었다. 포항은 한 골의 격차를 끝까지 지켜내며 승리했다.

김학범 제주 감독은 "팬들에게 죄송하다는 말밖에 드릴 말씀이 없다"고 경기 소감을 밝혔다.

공격적인 부분이 부진했던 것에 대해서는 "전체적으로 미드필더 지역 공간을 많이 내줬다. 이것이 상대를 편하게 하지 않았나 싶다"고 했다.

경기 후 김학범 감독은 제주 원정 팬들과 약간의 대립 상황을 겪기도 했다. 김 감독은 "지금 상황에서는 우리가 혼신의 힘을 다해서 어려운 상황을 극복할 수밖에 없다. 격려해주시면 어떻게든 헤쳐나갈 거라고 믿고 있다"고 했다.


포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"23일 두산전부터 가능, 관리 미흡 사과드린다"

2.

[현장라인업]6강 재진입 노리는 FC서울, 린가드 벤치 승부수…광주는 헤이스 선봉

3.

'4사구 12개+2실책' 1만3000 홈팬 비명속 자멸한 KIA…'157km' NC 신영우 극적인 데뷔첫승, 가을 불씨 살렸다 [광주리뷰]

4.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

5.

싹쓸이 결승타 또는 '만세'…오선우 손끝 스쳐간 KIA 2연승, 적장의 진심 "결정적 순간" [광주승장]

