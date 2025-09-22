스포츠조선

英 단독 보도! 흥민이 형도 없는데 나가라고요?…결국 1월 EPL팀으로 떠난다→"주전 확보 어려워 임대 유력"

기사입력 2025-09-22 08:27


英 단독 보도! 흥민이 형도 없는데 나가라고요?…결국 1월 EPL팀으로 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

英 단독 보도! 흥민이 형도 없는데 나가라고요?…결국 1월 EPL팀으로 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘에서 손흥민과 주전 경쟁을 펼치던 윌슨 오도베르가 팀을 떠날 가능성이 커지고 있다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 21일(한국시각) "윌슨 오도베르는 1월 이적시장에서 토트넘을 떠날 수도 있다"라며 "지난해 여름 번리에서 이적한 이후 토트넘에서 두 번째 시즌을 맞이했지만, 이곳에서의 시간은 그가 바랐던 만큼 흘러가지 않았다"라고 단독 보도했다.

오도베르는 토트넘에 합류한 이후 몇 차례 잠재력을 보여주긴 했지만, 지난 1년간 꾸준히 선발 자리를 차지하는 데에는 실패했다. 토마스 프랭크 감독 체제에서 더 많은 출전 기회를 기대했지만, 그런 일은 일어나지 않았다.

오도베르는 이번 시즌 거의 출전하지 못했다. 지난 20일 브라이튼과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 선발 출전했지만, 72분 만에 교체됐다. 오도베르는 이번 시즌 리그에서 5경기 141분을 뛰는 데 그쳤다.

오도베르는 잠재력이 있는 선수로 평가되지만, 정기적으로 출전하지 않으면 성장에 한계가 있을 수밖에 없다. 지난 시즌에도 리그 선발 출전은 단 9경기에 그쳤다. 손흥민이 붙박이로 왼쪽 측면 자리를 담당했기 때문이다. 손흥민이 떠나게 되면서 숨통이 트이나 했지만, 그 자리는 오도베르에게 오지 않았다.


英 단독 보도! 흥민이 형도 없는데 나가라고요?…결국 1월 EPL팀으로 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

英 단독 보도! 흥민이 형도 없는데 나가라고요?…결국 1월 EPL팀으로 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
브라이언 킹 토트넘 전 스카우터는 해당 매체와의 인터뷰에서 오도베르와 그의 에이전트가 이미 1월 임대 이적 가능성을 놓고 구단 수뇌부와 논의 중일 것이라고 주장했다.

킹은 "아마도 임대 이적 이야기를 하고 있을 것이다. 분명히 오도베르와 그의 에이전트는 출전 시간을 어떻게 확보할 수 있을지 알고 싶어 할 것"이라며 "내 생각에 그는 토트넘에서 주전이 되지 못할 것이고, 특히 현재 커리어 단계에서는 더욱 그렇다"라고 평가했다.

또 킹은 "그는 경기를 뛰고 싶어 할 것이고, 지금 토트넘에서 그럴 가능성은 없다. 임대 이적이 그에게는 최선의 선택"이라고 말했다.


오도베르는 장기적으로 봤을 때는 토트넘에서의 미래가 밝은 선수다. 하지만, 당장 프랭크 감독의 베스트 11에 꾸준히 포함되기는 어려운 상황이다. 그렇기에 프리미어리그 내 다른 팀으로 임대 이적해 더 많은 출전 시간을 확보하는 것이 이상적이라는 평가가 나오고 있다.

매체는 "오도베르에게는 더 많은 경기 경험이 필요하고, 프리미어리그 무대에서 계속 뛸 기회는 그의 성장에 매우 소중하다"라며 "하위권 팀에서는 그를 핵심 선수로 기용할 가능성이 크며, 이것이 바로 그의 커리어 현 단계에서 꼭 필요한 경험"이라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 마이클 잭슨, 사생활 폭로 터졌다 "부부관계 없는 결혼, 아이들에 집착"[SC이슈]

2.

‘빨간 눈’ 이동건, 1% 희귀병 진단 "송곳으로 찌르는 고통" (미우새)

3.

손예진 ♥현빈에게 처음 사랑 느낀 순간 "'사랑의 불시착' 3회쯤" (요정재형)

4.

'내년 결혼' 신지, '태도 달라진 김종민'에 의미심장 "가정 꾸리니 달라져"

5.

"10월 예약도 마감"...미용사 된 이지현, "니들은 남편 있지?" 플렉스 자랑

스포츠 많이본뉴스
1.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

2.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

3.

[핫포커스] '초대박! 1억달러 사나이가 돌아왔다' 타격감 물오른 김하성, 시즌 3호 홈런 폭발+개인 최다타이 9경기 연속안타 행진. 조기 FA가능성 UP

4.

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'

5.

손흥민 초대박! '생애최초' 플레이오프 진출→유로파 이어 트로피 늘린다…감독과 이별 임박 '우승 간절하다'

스포츠 많이본뉴스
1.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

2.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

3.

[핫포커스] '초대박! 1억달러 사나이가 돌아왔다' 타격감 물오른 김하성, 시즌 3호 홈런 폭발+개인 최다타이 9경기 연속안타 행진. 조기 FA가능성 UP

4.

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'

5.

손흥민 초대박! '생애최초' 플레이오프 진출→유로파 이어 트로피 늘린다…감독과 이별 임박 '우승 간절하다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.