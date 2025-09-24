'내가 첼시 에이스인데, 어?' 첼시 간판스타 파머의 굴욕, 시그니처 세…

|
[스포츠조선 이원만 기자] '콜트 파머(Cold Palmer) 브랜드에서 와인은 팔 수 없음'
영국 매체 더 선은 24일(한국시각) '첼시 에이스 파머가 자신의 세리머니로 상표권을 등록하려다 프랑스 와이너리에게 패배했다'고 보도했다.
맨체스터 시티 유스 출신의 파머는 2023년 여름 이적시장에서 첼시로 이적한 뒤 곧바로 첼시의 에이스이자 잉글랜드 대표팀 핵심 미드필더로 자리잡은 젊은 축구스타다. 그런 파머
워낙 이 세리머니가 인기를 끌다보니 파머는 한 가지 아이디어를 냈다. 추위에 떠는 '콜드 파머' 세리머니를 브랜드화 해서 개인 사업에 활용하려는 계획이었다. 더 선은 지난 8월 '파머가 와인과 증류주, 의류 등 다양한 제품에 콜드 파머 브랜드를 사용하고 싶어한다'며 단독 보도를 한 적이 있다.
왕실 와인 구매업자인 베리 브라더스&러드는 "최고급에 속하는 샤토 팔머 와인은 보르도 최고의 와인 중 하나이며, 1970년산 크뤼 클라세 마고 와인 한병의 가격은 750파운드에 달한다"고 설명했다.
파머의 법률 자문팀은 이런 항의를 받은 뒤 분쟁을 막기 위해 지식재산권청(IPO)에 제출한 브랜드 판매 계획 문서를 수정했다. 결과적으로는 파머가 항복한 셈이다. 신생 브랜드가 200년이 넘는 와인 브랜드를 이길 순 없었다. 이에 따라 향후 '콜드파머' 브랜드의 상품 목록에서 와인은 빠지게 됐다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com