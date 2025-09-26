'무스+재규어+독수리' 월드컵 마스코트로 재탄생했네…FIFA, 북중미W …

|
[스포츠조선 최만식 기자] '3개국 컬래버레이션.'
이들 3종 마스코트는 북중미월드컵 3개 지역 공동 개최를 의미하기 위해 각각의 상징물을 모델로 삼았고, 활기찬 문화, 유산, 정신을 반영해 단결, 다양성, 아름다운 경기에 대한 공동의 열정을 상징하기 위해 신중하게 개발됐다는 게 FIFA의 설명이다.
지아니 인파티노 FIFA 회장은 "메이플, 자유, 클러치는 FIFA 월드컵과 마찬가지로 기쁨과 에너지, 함께하는 정신으로 가득 차 있다"면서 "어린이 셔츠, 하이파이브 풋볼의 전설, 그리고 세계 수백만 명이 참가하는 비디오 게임에 출연하는 모습을 상상할 수 있을 것"이라고 의미를 부여했다.
|
FIFA는 각각 마스코트의 특성에 대한 설명도 덧붙였다. 메이플 무스는 캐나다의 모든 주와 지역을 돌아다니며 사람들과 소통하고 캐나다의 풍부한 문화를 수용하기 위해 태어났다. 스트리트 스타일을 사랑하는 아티스트이자 음악 애호가이자 헌신적인 골키퍼이며 전설적인 세이브 재능과 힘과 리더십으로 가득 찬 마음을 가지고 있다 한다.
멕시코 남부 정글 출신의 재규어 자유는 멕시코의 풍부한 유산과 활기찬 정신을 구현했다. 단결, 힘, 기쁨에서 영감을 받은 이름을 가진 자유는 경기장에서 스트라이커로 변신해 수비수들을 위협하는 뛰어난 독창성과 민첩성을 선보인다.
독수리 클러치는 모험에 대한 끝없는 갈증을 가지고 있으며, 미국 전역을 날아다니며 모든 문화, 게임, 순간을 무한한 호기심과 낙관주의로 포용한다. 소셜 스파크이자 스포츠 광신도인 클러치는 모든 위대한 미드필더들과 마찬가지로 어디를 가든 사람들을 하나로 묶어 진정한 비행은 목적, 열정, 놀이에 관한 것임을 증명한다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com