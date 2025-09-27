[오피셜] '누누 감독은 불사조, 화려하게 돌아왔다' EPL 1호 경질 18일만에 전격컴백, 포터 후임으로 웨스트햄 감독 공식발표

기사입력 2025-09-27 23:06


사진=웨스트햄 구단홈페이지

[스포츠조선 이원만 기자] '불사조'와 같은 생명력이자 놀라운 대반전이다.

'괴짜 구단주'와의 불화 때문에 성적과 무관하게 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 감독 경질 1호의 불명예를 썼던 누누 에스피리투 산투 감독이 불과 해임 18일 만에 EPL 무대로 다시 돌아왔다. 웨스트햄 구단이 그레이엄 포터 전 감독의 후임으로 누누 감독의 선임을 공식 발표했다.

웨스트햄 구단은 27일 오후(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '웨스트햄 유나이티드는 누누 에스피리투 산투 감독을 새 남자팀 감독으로 선임하게 된 것을 기쁘게 알린다. 누누
로마노 SNS
감독은 웨스트햄과 3년 계약을 체결했으며, 30일 열리는 에버튼과의 리그 6라운드 원정을 통해 첫 경기를 치른다'고 발표했다.

이어 웨스트햄은 '누누 감독은 런던 스타디움에 합류하기 전까지 매우 인상적인 감독 경력을 쌓아왔다. 가장 최근에는 노팅엄 포레스트를 이끌며 프리미어리그 7위와 FA컵 준결승 진출이라는 놀라운 성적을 거두며 유럽대항전 출전권을 획득했다'면서 'FC 포르투에서 선수로 활약하고 울버햄프턴 원더러스와 사우디 프로리그 알 이티하드에서 감독으로 활약하며 여러 차례 리그 우승과 컵 대회 우승을 거머쥔 누누 감독은 현대 축구계에서 가장 존경받는 감독 중 한 명이다'라고 찬사를 보냈다.

이에 앞서 유럽이적시장에 정통한 '1티어 기자' 파브리지오 로마노는 개인 SNS를 통해 '누누 감독이 그레이엄 포터 감독을 경질한 웨스트햄의 차기 감독으로 확정됐다'며 시그니처 사인인 '히얼위고(HERE WE GO)'를 달았다 . 가끔 틀릴 때도 있지만, 이번에는 사실로 입증됐다.


이에 몇 시간 앞서 웨스트햄은 이날 공식 홈페이지를 통해 '포터 감독이 팀을 떠났다. 구단은 포터 감독이 기대에 부응하지 못했으며, 개선을 위한 변화가 필요하다고 판단했다. 후임 감독 임명 절차가 진행 중'이라고 밝혔다. 웨스트햄은 아직 오피셜을 띄우지 않았지만, 이미 내부적으로는 누누 감독을 데려오기로 결정한 것으로 보인다.

이로써 누누 감독은 이달 초 노팅엄에서 경질된 지 채 3주도 지나지 않아 다시 EPL 구단의 지휘봉을 잡고 노팅엄과 적으로 만나게 됐다. 노팅엄 구단은 지난 9일 '구단은 최근 상황에 따라 누누 산투 감독을 감독직에서 해임한다. 노팅엄에서 성공적인 시기를 보낸 누누 감독의 기여, 특히 2024~2025시즌에 보여준 역할에 대해 감사의 마음을 전한다. 이는 클럽 역사에 영원히 기억될 것'이라고 발표한 바 있다.


누누 감독이 노팅엄에서 해임된 이유는 순전히 '괴짜'로 유명한 에반겔로스 마리나키스 구단주와의 불화 때문이다. 누누 감독과 마리나키스 구단주는 지난 5월 그라운드에서 정면충돌하며 불화를 노출했다. 이후 계속 '불편한 동거'를 유지해오다 결국 2025~2026시즌이 개막하고 3경기 만에 관계가 완전히 파탄났다. 마리나키스 구단주는 지난 시즌 EPL에서 7위를 차지하며 30년 만에 노팅엄을 유럽클럽대항전으로 이끈 누누 감독이 3라운드 웨스트햄전에 0대3으로 패하자 곧바로 해고버튼을 눌렀다. 이어 엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독을 선임했다.


그러나 노팅엄은 포스테코글루 감독 체제에서 오히려 부진에 빠졌다. 포스테코글루 감독은 노팅엄을 맡은 이후 아직 승리를 챙기지 못하고 있다. EPL 2경기와 카라바오컵, 유로파리그 매치데이1 등 총 4경기를 지휘하고 있는데, 2무2패에 그쳤다. 때문에 마리나키스 구단주가 성급한 결정으로 팀에 해를 끼쳤다는 평가가 나오고 있다.

하지만 구단주의 눈 밖에 나는 바람에 잠시 야인으로 돌아간 누누 감독의 평가는 오히려 좋아졌다. 그 결과 리그 초반부터 강등권으로 추락한 웨스트햄이 손을 내밀었다.


AP 연합뉴스
웨스트햄은 빠른 결단을 내릴 수 밖에 없었다. 포터 감독 체제에서 너무 부진하기 때문이다.

지난 시즌 도중 훌렌 로테페기 감독 후임으로 웨스트햄 지휘봉을 잡은 포터 감독은 힘겹게 잔류에 성공했다. 그러나 2025~2026시즌 개막 후 5라운드까지 단 1승에 그쳤다. 웨스트햄은 3라운드 노팅엄 전에서 3대0으로 승리하며 반등하는 듯 했지만, 이후 토트넘과 크리스탈팰리스에 연패했다. 결국 웨스트햄은 5라운드까지 1승4패(승점 3)로 강등권인 리그 19위까지 추락했다.


AFP연합뉴스
위기감을 느낀 웨스트햄은 결국 포터 감독을 경질하고, 누누 감독을 불러들였다.

이 또한 흥미로운 인연이다. 구단주와의 불화가 경질의 실질적인 이유지만, 표면적으로 누누 감독이 노팅엄에서 경질된 계기는 지난 3라운드 웨스트햄전 0대3 패배였다. 누누 감독으로서는 해임의 방아쇠를 당긴 패배를 안긴 팀의 지휘봉을 잡게된 셈이다.

이런 이유로 웨스트햄과 노팅엄의 재대결이 벌써부터 주목되고 있다. 웨스트햄과 노팅엄은 내년 1월 8일 열리는 21라운드에서 맞붙는다. 장소는 웨스트햄 홈구장인 런던 스타디움이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

