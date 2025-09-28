"내가 이기겠다는 각오" 유병훈 감독이 보라색 넥타이를 맨 이유..."까…

|
[안양=스포츠조선 이현석 기자]"내가 이기겠다는 각오로 하고 나왔다"
경기 전 취재진과 만나 유병훈 감독은 "6강 경쟁에 있어서 오늘 광주전이 마지막 기회라고 본다. 가장 중요한 경기며, 우리가 두 번 실패했기에 실패하지 않기 위한 준비를 했다. 몇몇 선수가 빠졌지만, 거기에 핑계대지 않고 우리의 기준과 태도가 아직은 살아있기에 잘하는 부분을 통해 승리해 6강 경쟁을 이어가도록 최선을다하겠다"고 했다.
유 감독은 지난 울산전 0대0 무승부를 목표로 밝힌 후 실제로 0대0 무승부를 거뒀다. 그는 "오늘은 이 부분을 조심해야 겠다. 큰 틀에서 무실점이었는데, 잘 따라줬다. 경기력을 봐서는 우리가 득점하지 못한 것이 아쉬운 경기였다. 우리가 좋은 흐름을 4경기 동안 이어갈 수 있었다는 점으니 긍정적으로 보고 있다"고 했다.
유 감독은 오늘 정장과 넥타이로 태도도 가다듬었다 그는 "선배이자 스승 같은 존재인 김주성 선배가 선물을 보내셨다"며 "안양한테 잘 맞고, 나한테도 잘 어울릴 것 같다고 선물을 주셨다. 이정효 감독도 연관되는 분인데 내가 이기겠다는 각오로서 하고 나왔다"고 했다.
안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com