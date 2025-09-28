"내가 이기겠다는 각오" 유병훈 감독이 보라색 넥타이를 맨 이유..."까다로운 광주, 부딪히면서 타이트하게"[현장인터뷰]

기사입력 2025-09-28 16:34


"내가 이기겠다는 각오" 유병훈 감독이 보라색 넥타이를 맨 이유..."까…

[안양=스포츠조선 이현석 기자]"내가 이기겠다는 각오로 하고 나왔다"

FC안양과 광주FC는 28일 안양종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2025' 31라운드 경기를 앞두고 있다.

조금 더 높은 곳을 바라보기에 승점을 놓칠 수 없는 두 팀의 맞대결이다. 안양은 불과 27라운드 직전까지 흔들렸던 분위기를 완벽하게 뒤집었다. 3연승을 달리며 어느새 순위는 8위, 상위 팀들과의 격차를 고려하면 파이널A도 꿈이 아니다. 직전 울산전에서 골대를 두 차례나 강타하는 불운 끝에 승점 1점 획득에 그친 것이 아쉬움이었다. 유병훈 감독은 경기 전 무실점을 강조했지만, 승리 기회를 눈앞에서 놓친 것은 한으로 남을 수밖에 없다. 경기력을 꾸준히 유지한 것이 수확이었다. 광주를 상대로 올 시즌 승리가 없는 안양은 마지막 외나무다리에서 반전을 노린다.

경기 전 취재진과 만나 유병훈 감독은 "6강 경쟁에 있어서 오늘 광주전이 마지막 기회라고 본다. 가장 중요한 경기며, 우리가 두 번 실패했기에 실패하지 않기 위한 준비를 했다. 몇몇 선수가 빠졌지만, 거기에 핑계대지 않고 우리의 기준과 태도가 아직은 살아있기에 잘하는 부분을 통해 승리해 6강 경쟁을 이어가도록 최선을다하겠다"고 했다.

유 감독은 지난 울산전 0대0 무승부를 목표로 밝힌 후 실제로 0대0 무승부를 거뒀다. 그는 "오늘은 이 부분을 조심해야 겠다. 큰 틀에서 무실점이었는데, 잘 따라줬다. 경기력을 봐서는 우리가 득점하지 못한 것이 아쉬운 경기였다. 우리가 좋은 흐름을 4경기 동안 이어갈 수 있었다는 점으니 긍정적으로 보고 있다"고 했다.

광주를 상대로 유 감독은 전술적인 선택으로 맞선다. 그는 "광주가 엄청 까다로운 팀이다. 전술적으로 어렵고, 특유의 활동량과 공수 전환도 빠른 팀이다. 무리하기보다는 타이트하게 공간을 주지 않는 것을 목표로 부딪히면서 타이트하게 가져갈 생각이다"고 했다.

유 감독은 오늘 정장과 넥타이로 태도도 가다듬었다 그는 "선배이자 스승 같은 존재인 김주성 선배가 선물을 보내셨다"며 "안양한테 잘 맞고, 나한테도 잘 어울릴 것 같다고 선물을 주셨다. 이정효 감독도 연관되는 분인데 내가 이기겠다는 각오로서 하고 나왔다"고 했다.


안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

2.

서우, '6년 칩거' 끝내고 박찬욱 감독 만났다 "인생에 너무 감사한 은인"

3.

손예진, 불꽃축제 탓 '지옥철' 타도 활짝…여배우의 친근한 퇴근길

4.

축구선수 전진우, 대놓고 고준희 언급…이승우도 "♥사랑꾼 되고 싶어"(조선의 사랑꾼)

5.

43세 송혜교, 10살은 확 어려졌다…"비결은 스킨케어 루틴"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 MLS에 어울리지 않아!"...'8경기 8골'에 쏟아진 충격 평가, 美 언론도 "토트넘에서 분명 부진했는데" 경악

2.

"SSG 이겨 아쉽지 않나" 질문에, 박진만 감독 "NC가 너무 잘하네" 동문서답 왜? [고척 현장]

3.

"투지 부족한 한국 축구는 이제 끝장" 日매체, '한국팬은 일본 부러워해' 반응 소개[U-20 월드컵]

4.

'정몽규 회장 징계 요구' 집행정지, 대법서 최종 '확정'

5.

파격결정! 쏘니 없는 토트넘, 돌아갈 생각조차 없어...케인, '1%의 가능성'도 지울 결단 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 MLS에 어울리지 않아!"...'8경기 8골'에 쏟아진 충격 평가, 美 언론도 "토트넘에서 분명 부진했는데" 경악

2.

"SSG 이겨 아쉽지 않나" 질문에, 박진만 감독 "NC가 너무 잘하네" 동문서답 왜? [고척 현장]

3.

"투지 부족한 한국 축구는 이제 끝장" 日매체, '한국팬은 일본 부러워해' 반응 소개[U-20 월드컵]

4.

'정몽규 회장 징계 요구' 집행정지, 대법서 최종 '확정'

5.

파격결정! 쏘니 없는 토트넘, 돌아갈 생각조차 없어...케인, '1%의 가능성'도 지울 결단 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.