'또또 시비거네' PSG 이강인 활약 깎아내리는 佛 매체, "패스 낭비했…

[스포츠조선 이원만 기자] 프랑스 현지 매체의 '이강인 헐뜯기'가 다시 시작됐다.
새삼스러운 현상이 아니다. 이강인에 대한 프랑스 현지 매체의 평가는 지난 시즌에도 이런 식이었다. 이강인을 매우 못마땅하게 여기는 분위기다.
이강인은 28일(한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026시즌 리그1 6라운드 오셰르와의 홈경기 선발 출전했다. 루이스 엔리케 감독은 4-3-3 포메이션을 가동하며 이강인을 우측 미드필더로 투입했다. 이강인은 마율루-비티냐와 나란히 중원에 배치됐고, 코너킥 전담 키커 역할을 맡았다.
이강인은 후반 35분 교체되기 전까지 활발하게 중원을 누비며 팀의 공격에 힘을 보탰다. 특히 2골이 모두 이강인의 발끝에서 시작했다.
후반 9분에 나온 루카스 베랄두의 쐐기골도 이강인의 왼쪽 코너킥부터 시작이었다. 이번에도 이강인이 왼쪽에서 마율루에게 패스한 뒤 마율루가 크로스를 올렸다. 이걸 베랄두가 헤더 골로 마무리했다.
유럽축구통계 전문매체 후스코어드닷컴에 따르면 슈팅 1회, 유효슈팅 1회, 키패스 2회, 패스 성공률 88.9%, 볼터치 93회를 기록했다. 평점은 7.40을 줬다. 선발멤버 중에서 여섯 번째 순위였다. 나쁘지 않은 수치라고 볼 수 있다.
또 다른 통계매체인 풋몹은 이강인의 활약에 대해 평점 7.5점을 줬다. 팀내 순위는 후스코어드닷컴보다 약간 낮은 정도였다.
풋 메르카토는 이강인에 대해 '파비안 루이스와 주앙 네베스가 빠진 상황에서 미드필드로 나왔지만, 공을 많이 다루지 못했다. 무의미한 공 점유율에 기여했다. 패스를 낭비했고, 단 1개의 슛은 선방에 막혔다'는 혹독한 평가를 하며 겨우 4.5점을 줬다.
다른 매체 '파리팬스'는 '늘 활동적이고 뛰어난 볼 컨트롤을 보여주지만, 세컨드 움직임과 민첩성, 빠른 템포가 부족하다'고 평가했다. 한 마디로 이강인이 너무 느리다는 뜻이다. 이 매체도 이강인에게 6점을 부였했다. 파리 언론들은 이강인에게 계속 호의적이지 못하다. 지난 여름 이적시장에서도 '매각 1순위'라는 평가를 주도했다.
