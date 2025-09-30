'요즘은 리버풀 경기도 잘 안봐요' 평범한 일상에 푹 빠진 클롭 전 감독, 그라운드로 돌아올 가능성은 여전히 0%

기사입력 2025-09-30 23:59


'요즘은 리버풀 경기도 잘 안봐요' 평범한 일상에 푹 빠진 클롭 전 감독…
더선 기사캡쳐

[스포츠조선 이원만 기자] "몇 경기는 봤는데, 요즘은 언제 시작하는 지도 몰라."

감독 커리어를 성공적으로 마친 뒤 가족 곁에서 지극히 평범한 일상을 보내고 있는 위르겐 클롭 전 리버풀 감독이 현역 복귀에 대한 관심이 티끌만큼도 없다고 다시 한번 강조했다. 주요 구단의 감독직에 공석이 생길 때마다 자신의 이름이 거론되는 걸 전혀 신경쓰지 않고 있다. 현역 프로 감독 복귀 의지 자체가 없기 때문이다.

심지어 커리어 최고의 전성시대였던 리버풀 시절에 대해서도 "전혀 그립지 않다"고 말했다. 충격적이게도 클롭 감독은 요즘에는 리버풀 경기도 잘 보지 않는다고 말했다. 그는 '은퇴생활'을 여한 없이 즐기고 있다.

영국 매체 더 선은 30일(이하 한국시각) '최근 사우디아라비아 감독 부임설이 나온 클롭은 리버풀을 떠난 뒤 감독 시절이 전혀 그리워지지 않는다고 밝혔다'고 보도했다. 현역 감독으로 돌아올 가능성은 '0%'다.

독일 출신인 클롭 감독은 2024년 사임하기 전까지 9년간 리버풀을 이끌었다. 여전히 한창 현역으로 여겨지던 2024년 시즌 중 충격적인 발표를 했다. 2024~2025시즌을 마친 뒤 리버풀 지휘봉을 내려놓고 감독직에서 은퇴하겠다고 선언했다.


'요즘은 리버풀 경기도 잘 안봐요' 평범한 일상에 푹 빠진 클롭 전 감독…
더선 기사캡쳐
당시 유럽 축구계에서는 탁월한 지도력을 지닌 클롭 감독이 금세 새 팀의 지휘봉을 잡을 것으로 여겼다. 실제로 레알 마드리드 등 많은 구단들이 러브콜을 보내기도 했다. 그러나 클롭 감독은 요지부동이었다. 감독으로는 다시 돌아가지 않는다는 철칙을 유지했다.

클롭은 지난해 레드불의 글로벌 축구 책임자로 임명돼 RB 라이프치히, RB 잘츠부르크, 뉴욕 레드불스 등 레드불스 소속 클럽들의 프로젝트를 총괄했다. 동시에 가족의 품으로 돌아가 평범한 일상을 보내고 있다.

클롭은 글로벌 매체 디 애슬레틱과의 인터뷰에서 "리버풀에서의 감독 생활이 전혀 그립지 않다"고 다시 한번 강조했다. 심지어 요즘에는 리버풀 경기도 잘 안본다는 충격적인 사실도 털어놨다. 그는 사임 후 리버풀을 응원했는가라는 질문에 "전혀 아니다. 리버풀의 경기력에는 만족하고 있다. 몇 경기는 봤는데, 요즘에는 챙겨보지 않는다. 경기가 언제 시작되는 지도 잘 모른다"면서 "그냥 휴식을 취하면서 몇번 봤다. 요즘에는 스포츠와 일상을 즐기며 손주들과 시간을 보내는 등 평범한 삶을 살고 있다. 다시 축구계로 돌아갈 것이라는 것은 알지만, 더 이상 감독은 하고 싶지 않다"고 말했다.


이런 발언으로 인해 최근 불거진 사우디아라비아 프로리그 부임설도 자연스럽게 지워지게 됐다. 알 이티하드가 지난 주말 맨유 레전드 출신인 로랑 블랑 감독을 경질하자 클롭이 후임으로 갈 것이라는 전망이 나왔다. 그러나 클롭은 이걸 부인했다. 시간이 많이 지난 뒤에는 마음이 바뀔수도 있지만, 향후 몇 년 안에는 마음을 바꾸지 않을 전망이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] "사랑한대요, 내가"..김수현, 故김새론 아닌 연인에게 군복무中 보낸 손편지 공개

2.

구준엽, 故 서희원 사망 7개월만 입 열었다 "아내 꿈에 자주 나와"[SC이슈]

3.

한석준, 건강 이상에 응급실行 "기억 끊긴 채 쓰러져, 피가 흥건" [전문]

4.

[인터뷰④] '폭군의 셰프' 이채민 "♥류다인과 공개열애, 로맨스에 도움돼"

5.

'65세' 진성, 혈액암+심장 판막증 투병 끝에 "건망증 심해, 치매 의심"(손트라)

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 없으니까 완전 망했죠?' 포스테코글루 5경기 만에 경질설 폭주..."토트넘에서랑 똑같다, 고집 그 자체"

2.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

3.

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포수의 트라우마

4.

'1m93' 신인인데, 마음도 피지컬도 이미 거인…7억팔+전직 빅리거 향한 도전장 "류현진 선배님과 붙어보고파" [인터뷰]

5.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 없으니까 완전 망했죠?' 포스테코글루 5경기 만에 경질설 폭주..."토트넘에서랑 똑같다, 고집 그 자체"

2.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

3.

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포수의 트라우마

4.

'1m93' 신인인데, 마음도 피지컬도 이미 거인…7억팔+전직 빅리거 향한 도전장 "류현진 선배님과 붙어보고파" [인터뷰]

5.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.