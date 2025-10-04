김민재 아픈데, 출전 강행한다!…콤파니, 지난 시즌 아킬레스건 악몽 잊었…

김민재 아픈데, 출전 강행한다!…콤파니, 지난 시즌 아킬레스건 악몽 잊었나

기사입력 2025-10-04 12:47


사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 부상을 안고 무리한 출전을 강행할까. 뱅상 콤파니 바이에른 뮌헨 감독은 김민재가 출전할 수 있다고 밝혔다. 다만 무리한 출장이 또다시 독이 될 수도 있다는 우려가 있다.

독일 빌트는 4일(한국시각) "김민재가 바이에른 뮌헨의 아인트라흐트 프랑크푸르트 원정에 맞춰 몸 상태를 회복할 수 있을까"라며 "그는 지난 챔피언스리그 파포스전에서 발에 충격을 받았고, 이후 훈련에 불참했다"라고 보도했다.

콤파니 감독은 프랑크푸르트전을 앞두고 김민재가 출전 가능하다고 말했다. 하지만, 김민재는 또다시 훈련에서 결장하면서 의아한 상황을 연출했다. 김민재를 대신해 훈련에 나선 것은 카시아노 키알라와 필리프 파비치였다. 이들은 유망주 수비수들이다.


김민재는 발 부위 타박상 뿐 아니라 어깨에도 문제가 있는 것으로 알려졌다.

빌트는 "훈련 결장은 파포스전 발 타박상에 따른 예방 조치라고 알려졌지만, 어깨에도 가벼운 부상이 있었다고 한다"라고 전했다.

바이에른 뮌헨은 김민재를 무리하게 투입하지 않는 게 좋다. 선수들의 줄부상으로 더이상 중앙 수비수를 잃게 되면 상황이 안 좋기 때문이다. 오는 5일 있을 프랑크푸르트전은 다요 우파메카노와 요나탄 타가 선발로 나설 가능성이 크다.

김민재가 또다시 출전한다면 지난 시즌의 악몽이 재현될 수 있다. 김민재는 2024~2025시즌 아킬레스건 문제로 고생했다. 부상이 있음에도 참고 경기를 뛰었고, 몸 상태는 최악으로 치달았다. 후반기에는 제대로 뛰지 못하면서 부진했고, 챔피언스리그 탈락의 원흉으로 지목받기도 했다.

매체는 "(지난 시즌) 김민재의 부상은 그의 경기력에 악영향을 미쳤을 뿐만 아니라, 클럽 월드컵 전체를 날리게 된 원인이 되기도 했다"라며 "바이에른 뮌헨은 이런 상황이 반복되지 않도록 훈련에서 김민재를 제외했다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

