[K리그2]'승격전쟁' 다운 혈투, 이랜드가 웃었다...'변경준 극장골'…

[스포츠조선 박상경 기자] 서울 이랜드가 김포FC에 극적인 승리를 거두면서 5위로 도약했다.
이랜드는 11일 김포솔터축구장에서 가진 김포FC와의 2025 K리그2 34라운드에서 1대0으로 이겼다. 후반 48분 터진 변경준의 극적인 득점이 결승포가 됐다. 이날 경기 전까지 7위였던 이랜드는 승점 52(13승13무8패)가 되면서 승점 51인 김포(골득실 +12)와 부산 아이파크(골득실 +6)를 제치고 5위로 도약했다. 최근 5경기 연속 무패(3승2무) 중이었던 김포는 승점 추가 기회를 놓치면서 땅을 쳤다.
◇사진제공=한국프로축구연맹
승격 경쟁을 펼치고 있는 두 팀 모두에게 중요한 승부였다. 앞선 5경기에서 3승2무로 무패를 기록 중이던 김포 고정운 감독은 조성준을 최전방에 놓고 박종진 디자우마 최재훈 윤재운 김민식을 중원에 배치했다. 수비라인에 김민식 김동민 채프먼 이창현, 골문 앞엔 손정현이 섰다. 이랜드 김도균 감독은 에울레르 아이데일을 전방에 놓고 가브리엘 박창환 서재민 오스마르 채광훈을 중원에 배치하면서 김오규 곽윤호 배서준을 후방에, 구성윤을 골문에 세웠다.
이랜드는 꾸준하게 공격을 주도했으나 김포 골문을 좀처럼 열지 못했다. 김포 역시 역습으로 돌파구를 찾고자 했으나 득점 기회를 만들기엔 부족했다. 0-0으로 전반전이 마무리 됐다.
◇사진제공=한국프로축구연맹
이랜드는 후반 시작과 동시에 아이데일과 배서준을 빼고 배진우 변경준을 내보내면서 변화를 택했다. 후반 19분엔 서재민 대신 백지웅이 투입되면서 공격에 힘을 보탰다. 하지만 이랜드는 김포의 수비에 막혀 골문을 열지 못했다. 김포는 후반 24분 골키퍼 손정현이 부상하면서 윤보상이 투입되는 변수를 맞았다. 이랜드도 후반 29분 곽윤호가 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 다치면서 김하준이 투입되는 등 쉽지 않은 승부를 펼쳤다.
마지막에 웃은 건 김포였다. 후반 48분 에울레르가 페널티에어리어 오른쪽에서 올린 왼발 크로스를 백지웅이 헤더로 연결, 윤보상이 막아낸 공을 변경준이 문전 왼쪽에서 왼발슛으로 마무리하면서 기어이 골문을 열었다.