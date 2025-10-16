"'亞 최강' 코리안 몬스터, 주전 자리 원해? 연봉 낮춰"…AC 밀란+…

|
[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 대표팀의 차기 주장 유력 후보 김민재가 이탈리아로 돌아갈 가능성이 나오고 있다. 다만 김민재의 높은 연봉이 영입 부담으로 다가오고 있다.
지난 여름 이미 김민재는 이적 시장에 나와 있었고, 특별한 반전이 없다면 올 1월에도 같은 상황이 반복될 전망이다. 이에 유벤투스와 AC밀란이 관심을 보이고 있다. 유벤투스는 부상으로 전력에서 이탈한 글레이머 브레머의 대체자를 찾고 있으며, AC밀란은 수비진 보강을 위해 김민재 영입을 고려 중이다.
김민재는 지난 여름 이적시장에서 사우디아라비아 리그의 제안을 거절했다. 그는 여전히 유럽 최고 무대에서 경쟁하고 싶어한다. 세리에A 복귀는 김민재에게 다시 도약할 수 있는 완벽한 무대가 될 수 있다고 매체는 주장했다.
이러한 상황에서 뮌헨이 김민재의 매각에 열려 있다는 이야기가 나온다.
매체는 "바이에른 뮌헨은 김민재를 기꺼이 내보낼 의사가 있지만, 가장 큰 걸림돌은 연봉이다"라며 "김민재의 연봉은 900만 유로(약 140억원)로 이탈리아 클럽들이 수비수에게 지불하기에는 지나친 금액"이라고 전했다.
이어 "'몬스터'라는 별명으로 불릴만큼 강력한 피지컬을 자랑하는 김민재다"라며 "꾸준한 출전 시간을 되찾고 싶다면 연봉을 인하해야 할 것으로 보인다"라고 덧붙였다.
