"'亞 최강' 코리안 몬스터, 주전 자리 원해? 연봉 낮춰"…AC 밀란+유벤투스 김민재 영입 경쟁

기사입력 2025-10-16 11:20


"'亞 최강' 코리안 몬스터, 주전 자리 원해? 연봉 낮춰"…AC 밀란+…
사진=바이에른 뮌헨

"'亞 최강' 코리안 몬스터, 주전 자리 원해? 연봉 낮춰"…AC 밀란+…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 대표팀의 차기 주장 유력 후보 김민재가 이탈리아로 돌아갈 가능성이 나오고 있다. 다만 김민재의 높은 연봉이 영입 부담으로 다가오고 있다.

이탈리아 가제타는 15일(한국시각) "전 나폴리 수비수인 한국의 김민재가 분데스리가에서 제대로 자리 잡지 못한 채, 다시 이탈리아로 돌아와 주연 자리를 되찾을 가능성이 제기되고 있다"라고 보도했다.

김민재는 2022~2023시즌 나폴리에서 이탈리아 세리에A 리그 우승을 차지하며 잊을 수 없는 시즌을 보냈다. 이후 바이에른 뮌헨으로 이적하며 아시아 선수 역사상 가장 비싼 이적료를 기록했다. 그러나 독일 무대에서는 존재감을 보여주지 못하고 있다.

지난 여름 이미 김민재는 이적 시장에 나와 있었고, 특별한 반전이 없다면 올 1월에도 같은 상황이 반복될 전망이다. 이에 유벤투스와 AC밀란이 관심을 보이고 있다. 유벤투스는 부상으로 전력에서 이탈한 글레이머 브레머의 대체자를 찾고 있으며, AC밀란은 수비진 보강을 위해 김민재 영입을 고려 중이다.

김민재는 지난 여름 이적시장에서 사우디아라비아 리그의 제안을 거절했다. 그는 여전히 유럽 최고 무대에서 경쟁하고 싶어한다. 세리에A 복귀는 김민재에게 다시 도약할 수 있는 완벽한 무대가 될 수 있다고 매체는 주장했다.


"'亞 최강' 코리안 몬스터, 주전 자리 원해? 연봉 낮춰"…AC 밀란+…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"'亞 최강' 코리안 몬스터, 주전 자리 원해? 연봉 낮춰"…AC 밀란+…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김민재는 이번 시즌 리그에서 단 2경기밖에 출전하지 못했다. 요나탄 타와 우파메카노에게 밀려 주전으로서 뛸 기회를 거의 얻지 못하고 있다.

이러한 상황에서 뮌헨이 김민재의 매각에 열려 있다는 이야기가 나온다.

매체는 "바이에른 뮌헨은 김민재를 기꺼이 내보낼 의사가 있지만, 가장 큰 걸림돌은 연봉이다"라며 "김민재의 연봉은 900만 유로(약 140억원)로 이탈리아 클럽들이 수비수에게 지불하기에는 지나친 금액"이라고 전했다.


이어 "'몬스터'라는 별명으로 불릴만큼 강력한 피지컬을 자랑하는 김민재다"라며 "꾸준한 출전 시간을 되찾고 싶다면 연봉을 인하해야 할 것으로 보인다"라고 덧붙였다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

5.

'72억 신혼집' 손연재 "♥9살 연상 남편과 첫 만남에 결혼 생각"

스포츠 많이본뉴스
1.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

2.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

스포츠 많이본뉴스
1.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

2.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.