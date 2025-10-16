머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무 다정해" 英도 관심 가진 국대 일화

기사입력 2025-10-16 12:31


머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무…
사진=SNS 캡처

사진=트리뷰나

머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]영국이 최근 대한민국 국가대표 평가전에 있었던 손흥민과 에스코트 키즈의 재밌는 일화를 소개했다.

영국 트리뷰나는 16일(한국시각) "손흥민은 최근 열린 파라과이와의 국가대표 평가전에서 대한민국의 2대0 승리를 이끌며 준수한 활약을 펼쳤다"라며 "경기 시작 전, 선수들이 에스코트 키즈들과 함께 기념사진을 찍는 순간, 다정하면서도 유쾌한 일이 벌어졌다"라고 전했다.

경기 전 사진 촬영을 위해 자리를 잡던 손흥민은 옆에 있던 국가대표 동료 김민재에 무언가를 듣고 앞에 있던 에스코트 키즈를 주시했다. 김민재는 자신의 옆머리를 만지면서 앞에 있던 한 아이를 가리켰다. 아이의 옆머리를 보라는 제스처였다.

손흥민은 앞에 있는 아이에게 말을 걸었고, 그 아이의 옆머리에는 영어로 SONNY(쏘니)라는 스크래치가 새겨져 있었다. 이를 본 손흥민은 웃으면서 아이에게 엄지손가락을 치켜세웠다. 아이도 엄지손가락을 치켜세우며 손흥민의 칭찬에 수줍게 대답했다.

매체는 "어린 팬의 머리 옆에는 쏘니라는 단어가 새겨져 있었다"라며 "이를 본 손흥민은 무척 감동했다"라고 전했다. 이어 "손흥민은 직접 어린 팬을 향해 다정하게 말을 걸었고, 처음에는 조금 쑥스러워하던 아이는 곧 자신이 한국의 축구 영웅으로부터 인사를 받은 사실에 행복한 미소를 지어 보였다"라고 덧붙였다.


머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민을 비롯한 한국 대표팀은 지난 A매치 기간 브라질과 파라과이를 만나 국가대표 친선 경기를 치렀다. 손흥민은 이 기간 한국 축구 역사상 국가대표 경기 최다 출장 선수가 됐다.

손흥민은 10일 브라질전을 통해 국가대표 통산 137번째 경기에 출전, 현 대표팀 감독 홍명보와 한국 축구 레전드 차범근(이상 136경기)을 제치고 한국 대표팀 최다 출장 선수로 우뚝 섰다.

이로부터 나흘 뒤인 14일 파라과이전에서 손흥민은 138번째 국가대표 경기에 출전했다. 파라과이와의 경기 시작 전 손흥민은 KFA(대한축구협회)로부터 기록 달성을 기념하는 특별 제작 유니폼을 전달받기도 했다. KFA는 손흥민이 대표팀 주장으로서 걸어온 여정을 조명하는 영상을 경기장 대형 스크린을 통해 상영했다. 손흥민은 2010년 국가대표로 데뷔했다. 현재까지 138경기에 출장, 53골을 기록 중이다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

5.

'72억 신혼집' 손연재 "♥9살 연상 남편과 첫 만남에 결혼 생각"

스포츠 많이본뉴스
1.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

2.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

스포츠 많이본뉴스
1.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

2.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.