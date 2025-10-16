'손흥민 프리킥 강탈' 탐욕왕 수비수→'공격수로 포지션 변경' 노린다…"…

|
[스포츠조선 강우진 기자]골 욕심이 대단한 토트넘 수비수 페드로 포로가 스스로를 측면 수비수 보다는 윙어에 가깝다고 평가했다.
이번 A매치 기간에도 포로는 찬사를 받았다. 공격적인 기여뿐 아니라 수비적인 안정감에서도 높은 평가를 받고 있다. 포로는 최근 인터뷰에서 자신이 경기에서 어떤 부분을 우선시하는지를 설명했다.
포로는 "나는 윙어의 영혼을 가진 선수다. 요즘 시대에는 수비와 공격, 두 역할 모두에서 중요한 존재가 돼야 한다"라며 "몇 년 전까지만 해도 나는 수비적인 부분에 더 집중했다. 공격할 때는 자신감이 필요하기 때문"이라고 말했다. 이어 "수비에서는 꾸준함이 중요하고, 공격에서는 동료들에게 필요한 순간 도움을 주는 것이 중요하다"라고 덧붙였다.
포로는 전반적으로 토트넘 생활에 만족하지만, 최근 파리 생제르망(PSG)과의 슈퍼컵 경기는 아쉬움이 남는다고 털어놨다.
그는 "솔직히 나는 토트넘에서 매우 행복하고 안정감을 느끼고 있다. 시즌 초반도 정말 좋았다"라면서도 "다만 PSG와의 슈퍼컵 결승에서 승부차기로 패한 건 아쉽다. 2-0으로 앞서고 있었기 때문이다. 그런 경기는 꼭 이겼어야 한다"라고 주장했다.
또 그는 "그래도 PSG는 세계 최고의 클럽 중 하나"라며 "90분 내내 집중하지 않으면 그런 결과가 나올 수 있다"라고 했다.
