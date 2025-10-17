'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트…

|
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘이 손흥민의 대체자 찾기에 다시 한번 나선다. 이미 1월 이적시장에 대비해 영입 밑작업을 진행 중이다.
이 같은 상황에서 히샬리송이 팀을 떠날 것이란 이야기가 나오고 있다. 행선지는 손흥민이 있는 미국 메이저리그사커(MLS)다. 앞서 매체는 히샬리송이 올랜도 시티의 관심 속에 팀을 떠날 가능성이 있다고 주장했다.
히샬리송이 1월에 MLS로 이적할 경우 솔란케의 부상 문제로 인해 토트넘은 새로운 공격수 영입을 해야 한다.
브라운은 "히샬리송은 토트넘을 떠나고 싶다는 유혹을 받을 수도 있다"라며 "하지만 그렇게 되면 토트넘은 새로운 공격수를 영입해야 한다. 그 포지션의 뎁스가 충분치 않기 때문에 대체자 없이 선수를 내보내는 건 불가능하다"라고 말했다.
또 브라운은 "현재 시장 상황을 보면 선택지가 많지 않다. 시즌 중반에 데려올 수 있는 공격수라면 어느 쪽이든 저렴하지 않을 것"이라고 설명했다.
그는 "결국 히샬리송 이적으로 얻는 금액이 얼마나 되느냐가 변수가 될 것"이라며 "그렇지 않다면 토트넘은 그를 떠나보내기 어려울 거다. 솔란케의 부상 문제로 그를 대신할 선수가 필요하기 때문"이라고 했다.
히샬리송은 MLS뿐 아니라 사우디아라비아 프로리그의 관심도 받고 있다. 토트넘도 만약의 상황에 대비해야 한다. 토트넘은 FC포르투의 공격수 사무 아게호와를 주시 중인 것으로 알려졌다. 아게호와는 첼시와 뉴캐슬 등 여러 빅클럽의 관심을 받아왔으며, 이제 토트넘도 그 경쟁에 뛰어든 상황이다.
