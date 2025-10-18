[현장인터뷰] 기성용 더비 패인은 집중력...김기동 "마지막 집중력 발휘…

|
[상암=스포츠조선 김대식 기자]김기동 FC서울 감독은 실수가 경기를 갈랐다고 봤다.
경기 후 김기동 감독은 "중요한 시점인데 승리하지 못해 아쉽다. 힘싸움이 있었다. 공간을 만들려고 노력했다. 플레이가 준비한 대로 나오지 않았다. 후반에 경기 흐름을 가져오면서 동점까지 만들었는데 마지막까지 선수들이 집중력을 발휘하지 못한 부분이 승패를 갈랐다"고 평가했다.
문선민의 실수가 치명적으로 작용했던 포항전 패배다. 김기동 감독은 "그 실수는 팀적으로 실패한 부분은 아니다. 개인적인 미스에서 나왔다. 선수들에게 짚고 넘어갈 부분"이라고 말했다.
중원에서의 조합도 고민이다. "황도윤이 우리 팀에서 어리지만 직선 패스가 제일 장점을 가지고 있다. 류재문은 안정적인 플레이다. 이승모는 활동량으로 커버해준다. 잘될 때는 좋은 활약을 해준다. 심적으로 부담이 되면 위축된다. 경험이 쌓이고 좋은 모습을 보여주면 자신이 보여주지 못한 것도 해낼 수 있다. 빨리 능력을 끌어낼 수 있도록 노력하겠다"며 개선을 약속했다.
5위를 지켰지만 4위 포항과 승점 6점차로 벌어졌다. "어렵지만 포기할 상황은 아니다. 포항과 또 경기가 남아있다. 무승부는 의미가 없다. 주도할 수 있는 부분을 고민해야 할 것이다"며 어떻게든 순위를 높여보겠다고 대답했다.