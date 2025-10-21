'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애도 물결

기사입력 2025-10-21 00:31


'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애…
'잉글랜드 전설' 스튜어트 피어스 전 노팅엄포레스트의 아들 할리 피어스. 16일 안타깝게 세상을 떠났다.

'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애…
출처=스튜어트 피어스 SNS 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]'잉글랜드 전설' 스튜어트 피어스(63) 전 노팅엄포레스트 감독의 아들이 안타까운 사고로 세상을 떠났다. 향년 21세.

영국공영방송 'BBC', '스카이' 방송 등은 20일(현지시각), 피어스의 둘째 아들인 할리 피어스가 지난주에 발생한 차량 관련 사고로 사망했다고 보도했다.

글로스터셔 경찰측은 할리가 지난 16일 윌트셔에 있는 자택에서 약 80km 떨어진 시골 길에서 발생한 트랙터 충돌 사고 현장에서 사망했다고 발표했다. '데일리메일'은 할리가 몰던 트랙터의 타이어가 터져 도로를 이탈한 것으로 추정된다고 보도했다.

할리의 가족은 경찰을 통해 "우리 가족은 소중한 아들이자 헌신적인 동생인 할리를 잃은 슬픔에 큰 충격을 받았다. 할리는 그를 아는 모두에게 잊을 수 없는 흔적을 남겼다. 할리는 전염성있는 미소를 지닌 빛나는 소년이었다. 이 비극은 그를 아는 모든 이들의 가슴에 큰 상처를 남길 것"이라고 비통한 심경을 전했다.

이어 "조용하고 절제된 강인함과 친절함을 지닌 할리는 농업 분야에서 훌륭한 직업 윤리와 기업가 정신을 보여줬다"며 "할리는 항상 우리의 빛나는 별이 될 것이다. 최고의 아들, 그리고 최고의 형 편히 쉬길. 영원히 잊지 않을 거야"라고 덧붙였다.


'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애…
출처=데일리메일 캡쳐
할리의 부친인 피어스는 1980~1990년대 노팅엄에서 400경기 이상을 뛴 '레전드 수비수'로, 1989년과 1990년 리그컵 우승 주역이다. 뉴캐슬, 웨스트햄, 맨시티에서도 뛰었다.

잉글랜드 대표로 1987년부터 1999년까지 A매치 78경기를 뛰어 5골을 넣었다. 1990년 이탈리아월드컵 무대를 누볐다. 할리는 피어스가 현역에서 은퇴한 이후에 태어났다.

피어스는 2020년 영국 스포츠 라디오방송 '토크스포츠'를 통해 아들과의 추억을 공유한 적이 있다. 그는 "내 아들이 여덟살 때, 같이 판타지 풋볼을 했다. 학교에서 모든 아이, 선생님들이 판타지 풋볼을 즐겼는데, 리그 마지막 라운드에서 할리와 교장 선생님이 막상막하의 접전을 펼쳤다. 할리가 1점 뒤진 상황으로 기억한다. 난 알렉스 퍼거슨(당시 맨유) 감독에게 전화를 걸어 잉글랜드 U-21팀 관련인 척하며 질문했다. 경기를 보러 갈 건데 '수비진에 필 존스 아니면 크로스 스몰링 중 누굴 쓸거에요?'라고 물었다. 퍼거슨 감독이 누굴 쓸 건지 귀띔을 해줬고, 나는 그 선수를 우리 판타지 팀에 포함했다"라고 밝혔다.


피어스는 은퇴 후 노팅엄, 맨시티, 잉글랜드 U-21 대표팀, 영국 단일팀 감독 등을 지냈다. 2012년 런던올림픽에선 홍명보 현 대한민국 축구 A대표팀 감독이 이끌던 한국과 8강에서 만나 승부차기 끝에 탈락 고배를 마셨다.


'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애…
로이터연합뉴스

'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애…
2012년 잉글랜드 감독대행, 2014~2015시즌 노팅엄 감독을 지낸 후 현장을 떠났다. 최근엔 영국 스포츠라디오 '토크스포츠'의 패널로 활동 중이다.

한편, 노팅엄 구단은 '할리 피어스의 부고에 깊은 슬픔을 느낀다. 노팅엄과 관련된 모든 분들이 이 어려운 시기에 피어스와 그의 가족에게 깊은 애도를 표한다'라고 밝혔다.

맨시티 구단도 피어스와 피어스 가족에게 애도를 표했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

2.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

3.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

4.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

5.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1년 최대 20억원

2.

[단독]韓 여자대표팀 "손흥민처럼 A매치 이동, 비즈니스석 요구" '보이콧' 위기…'진퇴양난' KFA 어떤 결정내릴까

3.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

4.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

5.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1년 최대 20억원

2.

[단독]韓 여자대표팀 "손흥민처럼 A매치 이동, 비즈니스석 요구" '보이콧' 위기…'진퇴양난' KFA 어떤 결정내릴까

3.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

4.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

5.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.