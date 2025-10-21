또또또! 꿈 못버린 中, 귀화카드 '만지작'...이번엔 네덜란드 출신 F…

|
[스포츠조선 박상경 기자] 지난 10년 간의 귀화정책은 사실상 실패로 귀결되고 있다. 이럼에도 중국 대표팀은 또 다른 귀화 선수 확보에 눈독을 들이고 있다.
중국은 2010년 이후 적극적으로 귀화 정책을 실시해 대표팀 전력 강화를 노렸다. 리커(니코 예나리스), 아이커썬(엘케손), 가오라터(히카르두 굴라르), 아란(알랑 카르발류), 장광타이(타이어스 브라우닝), 페이난둬(페르난지뉴) 등 슈퍼리그를 주름잡던 선수들이 속속 오성홍기가 달린 유니폼을 입었다. 그러나 슈퍼리그의 거품이 빠지며 각 팀이 줄도산하자 이들도 속속 모국으로 돌아갔고, 대표팀 소집 요청에 응하지 않았다. 상하이 하이강에서 꾸준히 활약 중인 장광타이가 그나마 남은 귀화파. 페이난둬는 지난 1월 브란코 이반코비치 감독의 대표팀 소집을 거부하고 브라질로 돌아갔다. 윈난 위쿤에선 콩고민주공화국 출신 공격수 오스카 마리투를 귀화시키려다 전과가 밝혀지면서 없던 일이 되는 촌극이 빚어지기도 했다. 여러 선수를 귀화시켰음에도 실질적인 대표팀 전력 강화 효과가 드러나지 않으면서 회의론이 대두됐지만, 지난 3월 사이얼지니아오를 합류시키는 등 여전히 귀화 선수 활용에 대한 미련을 버리지 못하고 있다.