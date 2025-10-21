또또또! 꿈 못버린 中, 귀화카드 '만지작'...이번엔 네덜란드 출신 F…

또또또! 꿈 못버린 中, 귀화카드 '만지작'...이번엔 네덜란드 출신 FW 노린다

기사입력 2025-10-21 09:00


또또또! 꿈 못버린 中, 귀화카드 '만지작'...이번엔 네덜란드 출신 FW 노린다
◇스포츠조선DB

[스포츠조선 박상경 기자] 지난 10년 간의 귀화정책은 사실상 실패로 귀결되고 있다. 이럼에도 중국 대표팀은 또 다른 귀화 선수 확보에 눈독을 들이고 있다.

중국 텐센트는 21일(한국시각) 최근 맹활약 중인 데아베스 오우스-세계레(25·저장FC)의 귀화 가능성을 언급했다. 오우스-세계레는 최근 4경기에서 3골을 터뜨리면서 주가를 올리고 있다. 앞선 경기에서 7도움을 기록하며 팀내 부문 1위를 기록 중이었는데, 최근 득점포까지 터지는 등 좋은 경기력을 보여주고 있다.

네덜란드 위트레흐트에서 가나 출신 이민자 부모 사이에 태어난 오우스-세계레는 아약스 유스팀을 거쳐 2018년 프로 데뷔했다. 2020년 에스토니아리그로 진출했던 그는 2022년 창저우 슝스에 입단하면서 중국 무대를 밟았다. 데뷔 시즌 17경기 4골, 2023년엔 28경기 8골을 넣은 그는 지난해 저장 유니폼을 입고 29경기 9골을 넣으면서 활약을 이어갔다. 올 시즌 득점력은 다소 줄었으나 뛰어난 연계력을 선보였다.


◇사진출처=데아베스 오우스-세계레 SNS
텐센트는 '오우스 세계레는 최근 슈퍼리그 내에서 가장 좋은 활약을 펼치고 있는 외국인 선수다. 공격수로 전성기에 접어든 나이도 매력적'이라며 '뛰어난 개인기 뿐 아니라 동료를 이용할 줄 아는 탄탄한 팀워크는 중국 대표팀에 매력적이다. 성장 중인 젊은 선수들과 함께 호흡을 맞출 수 있다'고 지적했다. 이어 '오우스-세계레는 중국에서 4시즌 간 105경기에 출전했다. 아직 네덜란드나 가나 대표팀 출전 경력이 없어 중국 귀화 요건도 갖춰졌다'며 '그가 귀화한다면 저장 뿐만 아니라 중국 대표팀에도 큰 도움이 될 것이다. 나아가 2030 월드컵 진출 여부를 좌우하는 중요한 선수가 될 것'이라고 주장했다.

중국은 2010년 이후 적극적으로 귀화 정책을 실시해 대표팀 전력 강화를 노렸다. 리커(니코 예나리스), 아이커썬(엘케손), 가오라터(히카르두 굴라르), 아란(알랑 카르발류), 장광타이(타이어스 브라우닝), 페이난둬(페르난지뉴) 등 슈퍼리그를 주름잡던 선수들이 속속 오성홍기가 달린 유니폼을 입었다. 그러나 슈퍼리그의 거품이 빠지며 각 팀이 줄도산하자 이들도 속속 모국으로 돌아갔고, 대표팀 소집 요청에 응하지 않았다. 상하이 하이강에서 꾸준히 활약 중인 장광타이가 그나마 남은 귀화파. 페이난둬는 지난 1월 브란코 이반코비치 감독의 대표팀 소집을 거부하고 브라질로 돌아갔다. 윈난 위쿤에선 콩고민주공화국 출신 공격수 오스카 마리투를 귀화시키려다 전과가 밝혀지면서 없던 일이 되는 촌극이 빚어지기도 했다. 여러 선수를 귀화시켰음에도 실질적인 대표팀 전력 강화 효과가 드러나지 않으면서 회의론이 대두됐지만, 지난 3월 사이얼지니아오를 합류시키는 등 여전히 귀화 선수 활용에 대한 미련을 버리지 못하고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

