우레이 전 소속팀, 드디어 팔렸다! 에스파뇰 매각한 中사업가, 8775억 '돈방석'

기사입력 2025-10-21 11:00


우레이 전 소속팀, 드디어 팔렸다! 에스파뇰 매각한 中사업가, 8775억…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 스페인 프리메라리가 에스파뇰이 새 주인을 찾았다.

에스파뇰은 최근 VSP가 1억3000만유로(약 2152억원)에 구단 지분 과반수를 인수했다고 발표했다. VSP는 잉글랜드 프리미어리그 번리 구단주인 앨런 페이스가 이끄는 미국 투자 컨소시엄 ALK캐피털의 자회사다. 중국 시나닷컴은 '이번 인수로 2015년부터 이어져 온 에스파뇰의 중국 기업 소유 체제가 마무리 됐다'고 전했다.

VSP는 이번 인수에서 6500만유로(약 1076억원)를 현금으로 지급하고, 나머지 금액은 지분 전환 방식을 택했다. VSP가 내놓은 현금은 2015년 에스파뇰을 인수할 당시 천얀셩 싱후이엔터테인먼트 회장이 내놓은 금액과 일치한다. 현금만 받은 게 아니다. 시나닷컴은 '싱후이엔터테인먼트는 현금 외에 2500만유로(약 413억원) 상당의 VSP 지분 16.45%를 받았다'며 '최근 연이은 손실에 시달리던 상황에서 실적 회복에 도움이 될 것으로 보인다'고 전했다.

중국 내에선 천얀셩 회장이 지난 10년 간 에스파뇰을 소유하면서 무려 5억3000만유로(약 8775억원)에 달하는 이익을 냈을 것으로 추정하고 있다. 2015년 6500만유로에 팀을 인수한 그는 리그 중위권 도약 및 유로파리그 진출 등으로 두 시즌 연속 1억위안(약 199억원) 이상의 수익을 올린 것으로 알려졌다. 2019년 우레이를 150만유로(약 24억원)에 인수한 뒤에는 기업 주가가 두 배 이상 뛰었다. 2020년 성적 부진으로 2부리그 강등 철퇴를 맞고, 지난해 실적 부진으로 손실을 겪었음에도 누적 수익은 인수 당시 지불한 금액의 10배 가까운 수준이었을 것으로 전망되고 있다.

중국 기업들은 2010년 이른바 '축구 굴기'로 대변되는 대대적 투자에 편승해 유럽 구단 인수에도 손길을 뻗쳤다. 에스파뇰에 앞서 인터 밀란, 울버햄턴 원더러스 등이 중국계 자본에 편입된 바 있다. 하지만 투자 방식과 현지 팬 반발 등이 겹치면서 성공적인 결과로 귀결되진 못했다는 평가가 이어져 왔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

영상까지 추가 공개…이이경, 계속되는 폭로에 사생활 논란 확산[SC이슈]

3.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'80억 빚' 신동엽, 사업 실패·빚 보증 심경 "방송 끝나면 전화만 300통"

스포츠 많이본뉴스
1.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

2.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

3.

[단독] '타격 꼴찌' 키움, KS 이끈 코치 다시 모셔온다…강병식 코치 2년 만에 전격 복귀

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

스포츠 많이본뉴스
1.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

2.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

3.

[단독] '타격 꼴찌' 키움, KS 이끈 코치 다시 모셔온다…강병식 코치 2년 만에 전격 복귀

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.