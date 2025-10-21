'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니..."내 인생 최악 실수, SON 영입 실패" 클롭 최초 고백 "퍼거슨 후임 거절"

최종수정 2025-10-21 14:48

'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니.…
사진=기브미스포츠

'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니.…
사진=유로풋

[스포츠조선 김대식 기자]위르겐 클롭 감독이 리버풀이 아닌 맨체스터 유나이티드로 향했다면 손흥민의 맨유행은 충분히 가능했을 것이다.

영국 스카이 스포츠는 21일(한국시각)는 클롭 감독이 팟캐스트 '다이어리 오브 어 CEO(Diary of a CEO)'에 출연해 밝힌 내용을 주목했다.

클롭 감독은 2013년 여름 맨유로부터 제안을 받았다고 처음으로 밝혔다. "맨유와 이야기를 나눈 건 사실이다. 알렉스 퍼거슨 감독이 은퇴한 해였고, 그들은 내게 관심이 있었다. 당시 나는 젊었고, 도르트문트에서 환상적인 팀을 이끌고 있었다. 아마 그들은 '저 사람은 거기서 뭐 하는 거지?'라고 생각했을 것이다. 그들이 시도했지만, 시기적으로 맞지 않았다. 나는 도르트문트와 계약돼 있었고, 그때는 어떤 팀이라도 떠날 생각이 없었다"며 맨유에서 제안을 받았다고 말했다.
'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니.…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
클롭 감독은 왜 맨유행을 거절했을까. 그는 "제안을 받아들이지 않은 데는 몇 가지 이유가 있었다. 대화 자리에서 들은 이야기 중 마음에 들지 않는 부분이 있었기 때문이다. 맨유는 '우리는 원하는 선수를 다 데려올 수 있다. 저 선수, 또 저 선수, 다 데려올 거야'라는 식이었다. 나는 그 자리에 앉아 있었지만 그건 내가 원하는 프로젝트가 아니었다. 무엇보다 그건 내 철학과 맞지 않았다"고 설명했다.

계속해서 클롭 감독은 "예를 들어 '폴 포그바를 다시 데려오자'는 식이었다. 포그바는 정말 환상적인 선수지만, 그런 방식은 보통 잘되지 않는다. 크리스티아누 호날두와 같은 경우도 마찬가지다. '최고의 선수를 모두 모아 팀을 만들자'는 발상이었다. 그건 내가 추구하는 방식이 아니었다"고 덧붙였다.


'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니.…
게티이미지
결과론적인 이야기지만 만약 이때 클롭 감독이 맨유행을 수락했다면 손흥민의 커리어도 달라질 수 있었을 것이다. 클롭 감독은 도르트문트 시절부터 손흥민 영입을 추진했다. 함부르크에서 잠재력을 펼치고 있던 손흥민을 영입하려고 했다. 하지만 당시에 손흥민이 바이엘 레버쿠젠으로의 이적을 택하면서 엇갈렸다.

클롭 감독은 리버풀에 있을 때도 손흥민을 영입하려고 했다. 클롭 감독은 몇 차례나 손흥민 영입이 불발돼 아쉽다는 이야기를 했다. 클롭 감독은 불과 4일 전에도 손흥민을 언급했다. 그는 "리버풀에서 영입하지 못한 것을 후회하는 유일한 선수는 손흥민이다. 그는 리버풀과 정말 잘 어울렸을 것"이라고 말했다. 클롭 감독의 손흥민 사랑이 느껴지는 발언이었다.

리버풀 재임 시절에도 "내 인생에서 가장 큰 실수 중 하나는 손흥민과 계약하지 않은 것"이라고 언급했을 정도로 손흥민을 정말로 높이 평가했다. 맨유가 클롭 감독이 추구하는 방향성을 받아들이고, 클롭 감독에게 선택권을 줬다면 손흥민 영입도 충분히 가능했을 것이다.

맨유도 박지성이 떠나면서 아시아 선수 영입에 대한 니즈가 있는 상태였기 때문이다. 어릴 적부터 박지성이 뛰는 맨유를 보면서 호날두를 롤모델로 삼고, 맨유를 좋아했던 손흥민이라 맨유의 제안을 거절하지도 않았을 것이다. 이제는 불가능한 이야기지만 맨유 유니폼을 입은 손흥민은 상상만 해도 설레는 일이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신예 한가을, 원빈 친조카였다.."삼촌 도움 없이 연예계 입문"

2.

이효리, '선물 사양' 선언했지만..'세상 단 하나' 요가 블럭에 마음 열었다

3.

김일우♥박선영, 중국 떠났다..해외서 스킨십 더 과감 "그냥 빨리 합쳐" ('신랑수업')

4.

'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편집..왕따 없었다"

5.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이것이 손흥민이다" EPL 푸스카스+득점왕→MLS '올해의 골' 후보, 2개월 만에 이룬 '초특급' 금자탑…메시 위 '간판', '또또또' 亞 최초 도전

2.

이럴수가! '손흥민 AC 밀란 임대' "내년 초 시작" 美도 예의 주시→"베컴식 월드컵 준비, 쏘니도 원해"

3.

김태형 → 장원준, 이승엽 → 양의지 받았다…회장님 선물 또 기대해도 될까?

4.

시즌 끝나서 섭섭하셨죠? 투수와 야수 포지션 맞바꾸기, 스페셜 매치가 열린다

5.

손흥민 때문에 '땅을 치며 절규'...SON 왜 여기까지 쫓아온 거야? '前 북런던 라이벌'은 괴로웠다

스포츠 많이본뉴스
1.

"이것이 손흥민이다" EPL 푸스카스+득점왕→MLS '올해의 골' 후보, 2개월 만에 이룬 '초특급' 금자탑…메시 위 '간판', '또또또' 亞 최초 도전

2.

이럴수가! '손흥민 AC 밀란 임대' "내년 초 시작" 美도 예의 주시→"베컴식 월드컵 준비, 쏘니도 원해"

3.

김태형 → 장원준, 이승엽 → 양의지 받았다…회장님 선물 또 기대해도 될까?

4.

시즌 끝나서 섭섭하셨죠? 투수와 야수 포지션 맞바꾸기, 스페셜 매치가 열린다

5.

손흥민 때문에 '땅을 치며 절규'...SON 왜 여기까지 쫓아온 거야? '前 북런던 라이벌'은 괴로웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.