'이번에는 좀 오래 가려나?' 괴짜 구단주 때문에 벌써 두 번이나 교체.…

[스포츠조선 이원만 기자] 노팅엄 포레스트가 이번 시즌 들어 두 번이나 감독을 바꿨다. 누누 에스피리투 산투와 엔제 포스테코글루에 이어 세 번째로 노팅엄 지휘봉을 잡은 인물은 션 다이치 감독이다.
다이치 감독은 대표적으로 '수비 축구'를 추구한다. 전전임 산투 감독과 비슷한 스타일이다. 이런 스타일의 다이치 감독을 공격축구를 내세우다 참담하게 실패한 포스테코글루 감독 후임으로 뽑았다는 건 노팅엄 구단이 산투 감독 경질을 후회하고 있다는 증거다. 산투 감독이 만들어놓은 팀의 스타일로 돌아가려고 한다.
사실 노팅엄이 산투 감독을 애초에 해임한 것부터 문제가 많았다.
이후 곧바로 자신과 같은 그리스계 출신인 포스테코글루 감독을 선임했다. 포스테코글루 감독은 전임 산투와는 전혀 다른 스타일의 공격 축구를 추구했다. 지난 시즌 토트넘 홋스퍼에서 유로파리그 우승을 이끌었기 때문에 기대가 컸다.
노팅엄은 현재 강등위기로 몰렸다. 1승2무5패로 승점 5 밖에 얻지 못하며 강등권인 18위다. 다이치 감독은 잔류를 성공시켜야 한다. 구단주의 막장운영이 만들어낸 처참한 결과다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com