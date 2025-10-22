감히 이 실력으로 '손흥민 등번호'를 달아? '골칫거리 전락' …주급 4…

|
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 7번 등번호를 물려 받은 자비 시몬스가 비판의 중심에 있다. 에이스 등번호를 등 뒤에 단만큼 최근 팀의 부진 원흉으로 지목되고 있다.
제이미 오하라 전 토트넘 미드필더는 스카이스포츠에 출연해 시몬스의 현 상황에 우려를 표했다.
시몬스 자신 역시 개선이 필요하다. 더 깊은 위치로 내려와 공을 받거나, 팔리냐와 벤탄쿠르가 쉽게 찾아줄 수 있는 위치로 움직이는 등 스스로 경기 개입도를 높여야 한다. 프랭크 감독이나 시몬스, 어느 쪽이든 해결책을 찾아야 한다는 점에는 이견이 없다.
물론 프리미어리그 적응에는 시간이 걸리는 경우가 많다. 리버풀의 플로리안 비르츠 역시 비슷한 어려움을 겪고 있다. 그러나 최근 몇 주 동안 토트넘이 불안정한 경기력과 결과를 보이고 있는 만큼, 시몬스 문제는 빠른 시일 내에 해결책이 필요하다는 평가다. 7번이란 등번호는 스스로 경기를 바꿀 수 있어야 한다. 전성기 손흥민은 혼자서도 득점을 만들어내며 팀을 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승전과 유로파리그 우승까지 이끌었다. 시몬스가 7번의 무게를 견뎌내고 손흥민의 자리를 물려 받을 수 있을지 이목이 집중되고 있다.
