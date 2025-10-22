'토트넘은 나가 있어' LA FC 손흥민, 단기임대로 유럽컴백 가능성↑ 우선순위는 AC밀란-바이에른 뮌헨

기사입력 2025-10-22 19:35


[스포츠조선 이원만 기자] 손흥민(LAFC·33)이 다시 유럽 무대에서 뛰게될 가능성이 강력하게 등장했다. 하지만 친정팀 토트넘 홋스퍼로는 가지 않을 듯 하다.

현재 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC에서 놀라운 활약을 펼치고 있는 손흥민이 시즌 종료 후 '단기 임대' 형태로 유럽 무대에 복귀할 수도 있다는 보도가 영국과 이탈리아 등 유럽 매체들로부터 쏟아지고 있다.

실제로 성사가능성이 적지 않다. 이미 전례가 있어 충분히 가능하다. 또한 손흥민의 현재 기량도 과거 전성기의 모습을 회복했다. 유럽 어느 무대에서라도 경쟁력을 펼칠 만 하다.

이탈리아 매체 셈프레 밀란은 22일(이하 한국시각) 'AC밀란이 손흥민을 올 겨울 단기 임대 형식으로 영입하는 방안을 검토하고 있다. 이는 과거 데이비드 베컴을 영입했던 방식과 같다'고 보도했다. 이에 앞서 영국 매체 트라이벌 풋볼도 지난 21일 '손흥민이 MLS 시즌을 마친 뒤 흥미로운 결정을 내릴 수도 있다. LA FC에서 시즌을 마친 뒤 2~3개월의 공백이 생기는데, 이 기간에 단기 임대 형식으로 유럽 리그에 돌아올 수도 있다'고 전했다.

MLS에서 뛰던 스타플레이어들이 시즌 종료 시점의 차이를 이용해 단기간에 유럽리그에서 뛴 사례는 이미 많다. 대표적인 선수가 데이비드 베컴 현 인터 마이애미 구단주다. 베컴은 2007년 여름 레알 마드리드를 떠나 LA 갤럭시에 입단했다. 이어 시즌을 마친 뒤 휴식기 동안 AC밀란에 단기 임대형식으로 이적했다.

티에리 앙리와 프랭크 램파드 역시 MLS 소속으로 시즌을 마친 뒤 휴식기를 이용해 유럽무대로 실시 복귀한 사례가 있다. 트라이벌 풋볼은 이런 사례를 언급하며 '손흥민은 2026 북중미월드컵을 앞두고 기량유지를 해야 하는 상황에서 유럽 복귀를 선택할 수 있다. AC밀란이 이미 관심을 보이고 있고, 바이에른 뮌헨에서 다시 해리 케인과 호흡을 맞출 수도 있다'고 전했다.


바이에른 뮌헨 SNS
손흥민에 대한 유럽의 관심이 다시 커진 직접적인 이유는 LA FC에서 놀라운 활약을 펼쳤기 때문이다. 손흥민은 토트넘 마지막시즌이던 2024~2025시즌에 부상과 체력 저하 등 악재를 겪으며 이전에 비해 떨어진 스피드와 골 결정력을 보여줬다. 때문에 '에이징 커브' 논란이 커졌다.

하지만 LA FC로 이적한 이후 이런 모습이 완전히 사라졌다. 물론 MLS 수비의 레벨이 EPL보다 떨어진다는 점도 있지만, 손흥민의 폼 자체도 전성기급으로 살아났다. 손흥민은 LA FC 입단 후 10경기에서 9골-3도움의 폭발적인 공격포인트 생산력을 과시하며 MLS 무대를 순식간에 정복했다.


이렇듯 확실히 살아난 기량 때문에 유럽의 많은 구단들이 단기 임대형식으로 손흥민을 데려오려 하는 것이다. EPL 최정상급 공격수를 단기간에 저렴하게 쓸 수 있다면 어떤 구단이든 군침을 흘릴 만 하다. LA FC도 손흥민의 단기 임대에 긍정적인 것으로 알려졌다.


AP연합뉴스
손흥민의 단기임대 가능성이 제기되면서 친정팀 토트넘이 가장 먼저 주목받았다. 하지만 현재 토트넘은 손흥민의 단기 영입에 별다른 관심을 보이지 않는 분위기다. 사실 어쩌면 토트넘이야말로 손흥민이 가장 필요한 팀일 수 있다. 손흥민이 '등번호 7번'을 내려놓고 떠난 뒤 그의 후계자로 데려온 사비 시몬스가 처참한 경기력을 보이고 있기 때문이다.

또 다른 손흥민의 후계자로 여겨졌던 마티스 텔도 좀처럼 기량이 올라오지 않고 있다. 시간이 갈수록 공격 면에서 손흥민의 공백을 크게 느끼고 있다. 그러나 토트넘은 일단 적극적이지 않다. 프랭크 토마스 감독이 꺼리는 분위기가 감지되고 있다.


사진=SNS
오히려 AC밀란과 바이에른 뮌헨이 적극적이다. 특히 AC밀란이 손흥민 단기임대설의 중심에 서 있다. AC 밀란은 원래 손흥민의 영입을 적극적으로 추진했다. 지난 1월에도 손흥민의 영입을 타진했다. 그러나 손흥민이 LA FC로 가면서 AC 밀란의 계획이 무산됐다.

뮌헨도 유력한 행선지로 떠오른다. 글로벌 축구매체 골닷컴은 ' 손흥민이 뮌헨으로 간다면 케인과 다시 호흡을 맞출 수 있다'고 전망했다. 손흥민의 유럽 일시복귀는 거의 확정적으로 보인다. 행선지가 어디가 될 지가 초미의 관심사로 떠오르고 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

