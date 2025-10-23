FIFA 공식! "일본 북중미 월드컵 8강 간다"…'亞 최강팀' 자신감 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]일본 축구선수 요시다 마야가 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵에서 일본 대표팀의 목표는 8강이라고 자신했다.
|
이에 대해 요시다는 "대표팀에서 100경기 넘게 뛰었지만, 브라질은 내가 상대했던 팀 중 단연 최고였다"라며 "그래서 일본이 이겼다는 게 믿기지 않았다"고 말했다.
또 그는 "물론 지금의 브라질은 예전만큼 강하지 않을 수도 있지만, 그래도 브라질은 브라질이다"라며 "3골을 내주는 팀이 아니다. 브라질은 수비 라인과 골키퍼를 실험 중이었지만, 일본도 부상자가 있었다. 그럼에도 멋진 경기였다"라고 했다.
|
요시다는 "일본이 이제 8강에 갈 준비가 돼 있다고 생각한다"라며 "선수들의 정신력이 달라졌다. 대부분이 지난 월드컵을 경험했고, 챔피언스리그에서도 뛰고 있다"라고 했다. 이어 "물론 모든 팀에는 기복이 있다. 브라질도 마찬가지다"라며 "카를로 안첼로티 감독이 부임해 있는 만큼 향후 8개월 사이에 전혀 다른 팀이 될 수도 있다"라고 덧붙였다.
