'민심 나락 파라오' 불화의 시작? 이기심에 비르츠마저 '분노 폭발'…"이기적인 살라 때문에 골 날아가"

기사입력 2025-10-23 12:56


사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]모하메드 살라가 이기적인 플레이로 논란의 중심이 됐다. 신입생 플로리안 비르츠는 살라의 어이없는 플레이에 분노했다.

리버풀은 23일(한국시각) 독일 프랑크푸르트의 도이치방크 파르크에서 열린 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정에서 프랑크푸르트에게 5대1로 이겼다. 리버풀은 선제골을 얻어맞고도 휴고 에키티케와 버질 반다이크, 이브라히마 코나테, 코디 학포, 도미닉 소보슬라이의 득점으로 대승을 거뒀다.

오랜만에 승리를 챙긴 리버풀이지만, 이 경기에 있었던 살라의 한 장면이 논란이 되고 있다.


살라는 이날 후반전에 교체 출전했으며, 들어온 직후 팀의 리드를 벌릴 기회를 잡았다. 후반 45분 공격 진영에서 살라가 골키퍼와 1대1 찬스를 맞았지만, 각도가 좁은 상황에서 직접 슛을 선택한 것이다. 슛은 골키퍼 선방에 막혔다.

이때 비르츠가 골문 앞에 노마크 찬스로 있었기에 패스만 연결했으면 득점이 되는 상황이었다. 그러나 살라는 패스 대신 슈팅을 시도했다. 이후 비르츠는 양팔을 번쩍 들며 강하게 불만을 표시했다.


이 장면은 곧바로 SNS(사회관계망서비스) 상에서 리버풀 팬들의 뜨거운 반응을 불러일으켰다.

영국 스포츠바이블에 따르면 팬들은 "살라가 또 비르츠에게 패스 안 했네. 너무 별로다", "저건 너무 욕심부린 플레이다. 비르츠가 첫 골 넣을 수 있었다", "이기적인 살라 때문에 비르츠의 3번째 공격 포인트가 날아갔다" 등의 반응을 쏟아냈다.

비르츠는 이날 비록 득점에는 실패했지만, 리버풀 유니폼을 입고 처음으로 2도움을 기록했다. 그는 교체 투입 후 학포와 소보슬라이의 골을 어시스트하며 존재감을 과시했다. 이 활약으로 비르츠는 다음 경기 선발 출전을 기대할 수도 있다. 리버풀은 오는 26일 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 브렌트포드를 상대한다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

