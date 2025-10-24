이강인, 호날두 곁에서 고액 연봉 수령! '사우디 이적' 급물살…PSG는 황급히 재계약 준비

이강인, 호날두 곁에서 고액 연봉 수령! '사우디 이적' 급물살…PSG는…
사진=SNS

이강인, 호날두 곁에서 고액 연봉 수령! '사우디 이적' 급물살…PSG는…
연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 이적시장의 중심에 섰다. 이번에는 사우디아라비아 프로리그에서 관심을 갖고 있다는 소식이 전해졌다. 파리 생제르망(PSG)은 이강인과 재계약을 준비한다. 쉽게 보내주지 않겠다는 의지다.

프랑스 톱메르카토는 23일(한국시각) "사우디아라비아가 이번 겨울 이적시장에서 루이스 엔리케 감독 체제의 파리 생제르맹(PSG) 선수 한 명을 영입하는 데 큰 관심을 보이고 있다"라고 보도했다. 이는 이강인에 대한 이야기다.


이강인, 호날두 곁에서 고액 연봉 수령! '사우디 이적' 급물살…PSG는…
사진=PSG

이강인, 호날두 곁에서 고액 연봉 수령! '사우디 이적' 급물살…PSG는…
연합뉴스
이강인은 현재 루이스 엔리케 PSG 감독의 로테이션 선수로 활약하고 있다. 여전히 주전 자리는 차지하지 못하고, 교체 자원으로 머물고 있다. 이번 시즌 PSG의 모든 공식 경기(11경기)에 출전했지만, 선발 출전은 단 5회에 그쳤다.

선발 출전 5경기는 모두 리그1 경기였다. PSG가 올 시즌 초반 공격진에 부상자가 속출했음에도 불구하고, 챔피언스리그 3경기에서 이강인은 모두 교체로만 출전했다. 이런 점을 고려하면 이강인이 가까운 시일 내에 PSG에서 더 중요한 역할을 맡게 될 가능성은 크지 않아 보인다.


이강인, 호날두 곁에서 고액 연봉 수령! '사우디 이적' 급물살…PSG는…
연합뉴스
그럼에도 불구하고 PSG는 이강인을 잡아두려하고 있다. 이강인과 비슷한 처지에 있는 곤살루 하무스와도 재계약을 준비 중이다. 두 선수 모두 주전이 아님에도 불구하고, 좋은 활약을 펼치는 선수라는 공통점이 있다. 다른 어떤 클럽을 가도 제역할을 할 수 있는 선수들이다.

이번 겨울 이적시장 개장과 함께, PSG는 이강인을 두고 다른 구단들과의 경쟁에 직면할 수도 있다. 현재 이강인에 관심을 갖고 있는 사우디 구단은 알나스르, 네옴 등이다. 알나스르는 세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두가 있는 팀이다. 네옴은 최근 다수의 리그1 선수들을 영입한 바 있다.

만약 이강인이 이 두 구단 중 한 곳으로 이적하게 된다면, PSG에서보다 훨씬 높은 연봉을 받을 가능성이 있다. 이강인은 PSG 주전 선수들 중에 연봉 서열 최하위에 있다. 개선이 필요한 부분이다.


이강인, 호날두 곁에서 고액 연봉 수령! '사우디 이적' 급물살…PSG는…
사진=파브리지오 로마노 SNS
다만 PSG는 이강인을 쉽게 내보내지 않을 것으로 보인다. 선수들의 줄부상으로 지난 시즌보다 이강인의 중요도가 커지고 있다.


매체는 "흥미로운 점은 PSG가 지난 여름 이적시장에서 이강인의 이적 가능성에는 열려 있었던 반면, 이번 겨울에는 그런 제안을 받아들이지 않을 확률이 높다는 것"이라며 "이는 이강인에게 제시된 재계약과도 맥이 닿아 있다. 게다가 시즌 초부터 PSG가 여러 부상 문제에 시달리고 있다"라고 주장했다. 이어 "시즌을 안정적으로 마무리하기 위해 선수층을 유지하려는 의도로 보인다"라고 덧붙였다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

