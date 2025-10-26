"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미 유명→개선 시급

기사입력 2025-10-26 13:30


"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]한국 축구 국가대표팀 선수 옌스 카스트로프가 거친 반칙으로 퇴장 당했다. 경기 후 옌스는 자신의 플레이에 대해 사과했다.

독일 TZ는 26일(한국시각) "바이에른 뮌헨은 보루시아 묀헨글라트바흐전에서 상대의 퇴장 덕분에 큰 어려움 없이 승리를 거뒀다"라며 "경기 후 퇴장 선수는 자신의 거친 반칙에 대해 사과의 뜻을 전했다"라고 보도했다.


"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
바이에른 뮌헨의 상승세는 계속되고 있다. 묀헨글라트바흐조차 그 기세를 꺾을 수 없었다. 옌스의 퇴장이 뮌헨이 쉬운 경기를 펼치게 한 결정적인 장면이었다.

전반 18분 옌스는 루이스 디아스에게서 태클을 시도했다. 발바닥을 세운채 그대로 상대 정강이를 가격하는 위험한 태클이었다. 주심은 VAR(비디오 판독)을 거쳐 옌스에게 레드카드를 부여했다. 이후 묀헨글라트바흐는 수적 열세 속에서 뮌헨의 압박을 견뎌야 했고, 결국 무너졌다.

경기 종료후 옌스는 "레드카드는 당연히 맞는 판정이었다. 영상을 보면 정말 멍청한 장면처럼 보인다"라며 "다행히 그를 심하게 다치게 하진 않았다. 미안하다. 우리 계획은 몸싸움에서 물러서지 않는 것이었지만, 그 장면은 정말 불운했다"라고 말했다.


"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
옌스는 과격한 태클로 유명하다. 이는 분명히 개선돼야 할 부분이다.

매체는 "옌스는 뉘른베르크 시절부터 지나치게 과격한 태클로 유명하다"라며 "그의 이 과열된 성향을 다스릴 필요가 있다. 그렇지 않으면 이번이 마지막 퇴장이 아닐 수 있다"라고 지적했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 신성훈 감독, 5월 자택서 사망..무연고로 장례 치러

2.

'42세' 한혜진, 전 남친 '연하남' 소환..."9살 연하까지는 연애 가능" ('누난 내게 여자야')

3.

"저 한국어 못해요"…조나단, 수직하락 한국어 능력에 시청자들까지 혼돈의 도가니(런닝맨)

4.

일요일 아침 열던 MBC ‘서프라이즈’, 23년 대장정 마무리…휴식기 갖는다[공식]

5.

'163cm' 장나라, '183cm' 공명 기럭지에 "나 20걸음 때, 12걸음이면 끝" ('바달집')

스포츠 많이본뉴스
1.

가을야구는 하늘과 땅 차이...베일에 가려진 톨허스트, 인생 역전 드라마 마침표 찍나

2.

6년 공들인 KIA 1라운더, 100억 최대어 대안 되나…감독은 일찍이 "1000개 쳐라" 주문했다

3.

"내년엔 좀더 높은 곳에서" 4번째 FA→200억 클럽 가입 앞둔 강민호, 시즌 종료 직후 밝힌 솔직한 진심 [SC포커스]

4.

'도대체 어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 골→송범근 자책골로 정정된 이유, '슈팅의 방향'

5.

컨디션으로 뽑은 1차전 라인업. 김현수가 4번타자. 3할타자는 대타 대기[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

가을야구는 하늘과 땅 차이...베일에 가려진 톨허스트, 인생 역전 드라마 마침표 찍나

2.

6년 공들인 KIA 1라운더, 100억 최대어 대안 되나…감독은 일찍이 "1000개 쳐라" 주문했다

3.

"내년엔 좀더 높은 곳에서" 4번째 FA→200억 클럽 가입 앞둔 강민호, 시즌 종료 직후 밝힌 솔직한 진심 [SC포커스]

4.

'도대체 어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 골→송범근 자책골로 정정된 이유, '슈팅의 방향'

5.

컨디션으로 뽑은 1차전 라인업. 김현수가 4번타자. 3할타자는 대타 대기[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.