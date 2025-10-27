'마치 넷플 다큐멘터리같다' 조규성의 완벽한 복귀 활약, 첫 풀타임+시즌…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 이 정도의 부활서사라면 넷플릭스에서 다큐멘터리로 만들어도 인기를 끌 듯 하다.
이로써 조규성은 무릎 부상 복귀 이후 4호 골을 터트렸다. 리그에서 3골, 컵대회에서 1골을 넣었다. 특히나 이날 조규성은 경기 내내 쉬지 않고 뛰어나다며 풀타임을 소화했다. 조규성이 풀타임을 소화한 건 지난 9월 부상 복귀 후 처음이다.
조규성은 무릎 부상으로 지난 시즌을 통으로 날렸다. 장기 공백으로 인해 선수 커리어에 위기가 닥칠 우려가 커졌다. 하지만 조규성은 묵묵히 재활에 임한 끝에 긴 고통의 시간을 극복하고 재활에 성공했다. 지난 9월에 돌아온 이후 꾸준히 좋은 모습을 보여주고 있다.
골을 만드는 과정도 극적이었다. 조규성의 소속팀 미트윌란은 경기 초반부터 강한 압박으로 공세를 이어나갔다. 전반 29분에 선제골이 터치며 1-0으로 앞서나갔다. 프란쿨리노 디유가 데닐 카스티요의 크로스를 논스톱 슈팅으로 마무리했다.
이후 조규성은 공격포인트를 추가하진 못했지만, 활발한 움직임을 펼쳤다. 축구통계업체 소파스코어는 이날 조규성의 활약에 팀내 에서 세 번째로 높은 7.4점을 부여했다.
한편, 센터백 이한범 역시 조규성과 함께 선발로 나와 풀타임을 소화하며 클린시트 승리를 뒷받침했다. 이한범은 패스성공률 93%에 태클 1회, 가로채기 1회, 클리어런스 3회, 그라운드 경합 2회 성공(3회시도), 공중볼 경합성공 2회(3회 시도) 등을 기록하며 조규성과 같은 7.4점의 좋은 평점을 받았다.
조규성이 한 달만에 시즌 4호골과 함께 풀타임 소화 능력까지 펼치며 향후 홍명보호 합류에 대한 기대감을 높였다. 조규성이 전성기의 능력을 회복한다면 2026년 북중미월드컵에서 한국 대표팀의 공격력에 큰 도움이 될 가능성이 크다. 대표팀에는 여러모로 호재다. 11월 A매치 명단 합류가 기대되는 대목이다.
