"토트넘 구장에 동상 세운다"→1순위는 누구? "무조건 SON" 소식 듣…

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 동상 건립 소식에 손흥민이 자신의 진심을 밝혔다.
손흥민이 이렇게 밝힌 배경에는 토트넘의 동상 건립 소식 때문이었다. 토트넘은 그간 구단 경기장 근처에 선수 동상 설치를 금지해왔던 구단 중 하나다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 대표 구단들이 동상으로 레전드 선수들을 추억했던 것과는 대조적이다. 하지만 최근 비나이 벤카테샴 CEO의 발언으로 이러한 상황이 바뀔 수 있다는 소식이 등장했다.
토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록한 손흥민은 2015년 토트넘 입단 후 10년 동안 구단의 역사를 바꿨다. 구단 최초로 아시아인 주장이 됐으며, EPL 득점왕과 푸스카스상 모두 아시아 선수 최초이자 현재까지 유일한 대기록이다. 2024~2025시즌 토트넘의 흑역사도 지워버렸다. 올여름 주장으로 유로파리그(UEL)에서 우승컵을 선물하며 아름다운 마무리를 결정하고, 토트넘을 떠났다.
함께 했던 동료들이 모두 우승을 위해 떠날 때에도, 해리 케인이 바이에른 뮌헨으로 향할 때도 손흥민은 팀에 남았다. 팬들은 지난 우승 이후 손흥민의 이러한 헌신에 많은 찬사를 보내기도 했다. 그렇기에 손흥민 또한 동상이 제작된다면 높은 우선순위를 가질 것으로 예상된다.
