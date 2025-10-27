손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다…

|
[스포츠조선 김대식 기자]토마스 프랭크 감독은 토트넘이 아직 프리미어리그(EPL) 우승 후보가 아니라고 선언했다.
판 더 펜은 전반 추가시간 5분에 또 코너킥에서 해줬다. 페드로 포로의 킥이 골대 안으로 향하면서 강하게 올라왔고, 조던 픽포드와의 경합을 이겨낸 판 더 펜의 헤더였다. 토트넘은 에베턴의 파상공세를 지독하게 막아낸 뒤에 후반 43분 파페 마타르 사르의 추가골로 승점 3점을 확정했다.
현재 우승 후보 1순위로 고려되는 아스널과의 승점 차이도 겨우 5점차. 토트넘도 계속해서 승점을 쌓아가면 아스널과 충분히 경쟁할 수 있는 상황이다.
토트넘이 프랭크 감독의 장점 중 하나인 세트피스에서 엄청난 발전을 해내고 있다는 걸 보여주는 지표지만 반대로 토트넘이 오픈플레이 상황에서는 공격 조립에 문제를 겪고 있다는 증거이기도 하다.
실제로 프랭크 감독은 지난 AS모나코전에서 굴리엘모 비카리오의 선방쇼로 겨우 무기력한 무승부를 거둔 후 "손흥민과 해리 케인의 공백이 있다고 말할 수 있을 것 같다"고 인정한 바 있다. 공격에서의 문제가 해결되면 토트넘은 더 발전된 모습을 보여줄 수 있겠지만 현재로서는 공격수들이 부진해 딱히 해결책이 보이지 않는다.
