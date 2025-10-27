손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

기사입력 2025-10-27 15:21


손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]토마스 프랭크 감독은 토트넘이 아직 프리미어리그(EPL) 우승 후보가 아니라고 선언했다.

토트넘은 27일(한국시각) 영국 리버풀의 힐 디킨스 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드 경기에서 3대0으로 승리했다. 이번 승리로 토트넘은 3위로 올라섰다.

토트넘은 세트피스로 상대를 공략했다. 토트넘은 전반 19분 코너킥에서 약속된 플레이를 시도했다. 모하메드 쿠두스가 깊게 킥을 올려주고, 로드리고 벤탄쿠르가 뒤로 돌아서 중앙으로 다시 공을 연결했다. 미키 판 더 펜이 방향만 돌려놓는 득점에 성공했다.

판 더 펜은 전반 추가시간 5분에 또 코너킥에서 해줬다. 페드로 포로의 킥이 골대 안으로 향하면서 강하게 올라왔고, 조던 픽포드와의 경합을 이겨낸 판 더 펜의 헤더였다. 토트넘은 에베턴의 파상공세를 지독하게 막아낸 뒤에 후반 43분 파페 마타르 사르의 추가골로 승점 3점을 확정했다.
손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
아직 토트넘이 프랭크 감독의 색채가 완벽히 입혀지지 않은 상태지만 리그 9경기에서 승점 17점을 획득한 건 매우 기분 좋은 출발이다. 첼시와 함께 리그 최다 득점팀이며 아스널 다음으로 실점을 적게 기록하고 있다.

현재 우승 후보 1순위로 고려되는 아스널과의 승점 차이도 겨우 5점차. 토트넘도 계속해서 승점을 쌓아가면 아스널과 충분히 경쟁할 수 있는 상황이다.

하지만 프랭크 감독은 토트넘을 우승 후보가 아니라고 주장했다. 그는 토트넘을 우승 후보로 고려해도 되는가라는 질문에 "아니요. 우리보다 앞서 있는 팀들이 몇몇 있다고 생각한다. 저는 하루하루, 한 경기씩만 생각하고 있다. 4월이 되면 우리가 어디에 있는지 보게 되겠죠"라며 딱 잘라서 말했다.
손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘은 이번 시즌에 리그에서 제일 많은 득점을 터트리고 있지만 믿음직한 득점원이 없다는 문제를 드러내고 있는 중이다. 이번 경기 승리 일등공신인 판 더 펜이 리그에서 3골로 히샬리송과 함께 팀에서 제일 많은 득점을 터트리고 있는 중이다. 모든 대회를 통틀어도 판 더 펜의 득점이 제일 많다.

토트넘이 프랭크 감독의 장점 중 하나인 세트피스에서 엄청난 발전을 해내고 있다는 걸 보여주는 지표지만 반대로 토트넘이 오픈플레이 상황에서는 공격 조립에 문제를 겪고 있다는 증거이기도 하다.

실제로 프랭크 감독은 지난 AS모나코전에서 굴리엘모 비카리오의 선방쇼로 겨우 무기력한 무승부를 거둔 후 "손흥민과 해리 케인의 공백이 있다고 말할 수 있을 것 같다"고 인정한 바 있다. 공격에서의 문제가 해결되면 토트넘은 더 발전된 모습을 보여줄 수 있겠지만 현재로서는 공격수들이 부진해 딱히 해결책이 보이지 않는다.
손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

3.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

4.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

5.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

스포츠 많이본뉴스
1.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

2.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

3.

'마치 넷플 다큐멘터리같다' 조규성의 완벽한 복귀 활약, 첫 풀타임+시즌 4호골까지. 대표팀 컴백도 청신호

4.

김민재 진퇴양난! '伊이적설 일단락' 150억 연봉 감당 못한다…日수비수에 게히까지 영입→"탈출 못하면 3옵션 자리도 위협"

5.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

2.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

3.

'마치 넷플 다큐멘터리같다' 조규성의 완벽한 복귀 활약, 첫 풀타임+시즌 4호골까지. 대표팀 컴백도 청신호

4.

김민재 진퇴양난! '伊이적설 일단락' 150억 연봉 감당 못한다…日수비수에 게히까지 영입→"탈출 못하면 3옵션 자리도 위협"

5.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.