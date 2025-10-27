'어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 득점 NO 인정, 결국 '송범근 자책…

'어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 득점 NO 인정, 결국 '송범근 자책골' 확정

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진캡처=이동경 SNS

[스포츠조선 김가을 기자]이동경(김천 상무)의 골은 결국 인정되지 않았다. 송범근(전북 현대)의 자책골로 최종 확정됐다.

김천 상무는 25일 전주월드컵경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드 원정 경기에서 3대2로 이겼다. 김천은 올 시즌 전북을 두차례 잡은 유일한 팀이 되며 2위 자리를 굳게 지켰다.

승리의 중심에는 이동경이 있었다. 그는 이날 김천이 기록한 세 골에 모두 관여했다. 0-1로 끌려가던 전반 26분 이동경은 절묘한 프리킥으로 티아고의 자책골을 유도했다. 1-2로 다시 리드를 내준 후반 이동경의 원맨쇼가 펼쳐졌다. 후반 3분과 후반 26분 연속골을 만들어냈다.

이동경은 이날 2골-1기점으로 팀 승리를 이끈 줄 알았다. 하지만 경기 뒤 그의 기록은 1골-2기점으로 바뀌었다. 후반 3분 나온 득점이 송범근의 자책골로 바뀌었기 때문이다. 왼쪽에서 김민규에게 볼을 받은 이동경은 빠르게 돌파했다. 전북의 이승우가 수비했지만, 이동경의 힘과 속도를 막지 못했다. 이동경은 골대 앞까지 돌진했다. 각이 없는 곳에서 감각적인 오른발 슈팅을 날렸다. 이동경의 발을 떠난 이 공은 송범근의 몸에 맞고 그대로 전북 골망을 흔들었다. 하지만 경기 뒤 경기 감독관과 심판진은 상의 끝에 이동경의 득점은 인정되지 않았다. 송범근의 자책골로 수정했다.

이동경은 아쉬운 마음을 표했다. 그는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 득점 영상을 업로드한 뒤 '이게 자책골? 도대체 어떻게 넣어야 골이에요?'라고 물음표를 던졌다.

한국프로축구연맹은 27일 관련 회의를 진행했다. 김천에서도 프로축구연맹에 확인을 요청한 것으로 알려졌다. 그 결과 '이동경 슈팅 때 볼이 골대쪽으로 향하지 않았다. 이후 송범근 몸을 맞고 방향이 맞아서 골이 됐다. 송범근의 몸에 맞지 않았다면 볼이 골대로 향하지 않았을 것'이라며 송범근의 자책골로 최종 확정했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

