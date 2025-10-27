탈트넘보다 무서운 탈맨유, 하지만 너는 아니야...'홀란급 세계 최고 유…

|
[스포츠조선 김대식 기자]제이든 산초는 '탈맨유' 효과를 전혀 누리지 못하는 선수다.
이날은 산초에게 기회가 주어졌다. 전반 28분 에밀리아노 부엔디아가 부상으로 쓰러지면서 에메리 감독은 산초를 넣었다. 산초는 경기장에서 자신이 빌라에서 중요한 선수가 될 수 있다는 걸 증명해야 했지만 전혀 그렇게 하지 못했다.
산초는 결국 후반 29분 에반 게상과 다시 교체됐다. 풀이 죽은 산초를 경기 후에 에메리 감독이 위로해줬지만 산초의 표정은 나아지지 않았다.
마커스 래시포드, 안토니, 안드레 오나나, 라스무스 호일룬, 스콧 맥토미니 등 수많은 선수들이 맨유를 떠난 뒤에 실력을 폭발하는 중이다. 탈맨유 효과가 더욱 각광을 받고 있는 중인데 산초는 정확한 반례를 보여주고 있다.
산초는 도르트문트 시절부터 프로의식 논란에 시달린 적이 많다. 맨유로 이적해서도 마찬가지였고, 그 버릇을 아직까지 버리지 못한 것으로 보인다. 이대로 가면 산초는 다음 시즌에 자유계약 선수로 방출되는데 어느 빅클럽에서도 산초를 데려가려고 하지 않을 것으로 예상된다.