'오히려 좋아' 손흥민, AC밀란행 가능성↓→바르셀로나행 가능성↑...西…

[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(LA FC)의 미래가 복잡하게 돌아가고 있다.
실력적으로나, 상업적으로나 여전히 매력적인 손흥민은 많은 클럽들의 관심을 받고 있다. 유럽 언론은 K리그도 행선지가 될 수 있다고 했지만, K리그는 1~3월이 비시즌인만큼, 현실적으로 불가능한 이야기다. 경쟁력 유지를 위한 측면에서도 맞지 않는다.
이탈리아 최고 명문 중 하나인 AC밀란은 올 시즌 순항하고 있다. 공격진 강화를 원하는 AC밀란은 손흥민을 마지막 퍼즐로 원하는 분위기였다. AC밀란 해설만 42년째 한 펠레가티는 "손흥민은 공격 포지션 어디든 뛸 수 있는 정말 대단한 선수다. 꼭 AC밀란에 왔으면 좋겠다"고 했다. 밀라노 지역 언론은 손흥민의 대표팀 동료인 오현규(헹크)를 찾아가 손흥민의 AC밀란행 가능성을 묻기도 했다.
하지만 유럽이적시장의 전문가로 잘 알려진 마테오 모레토는 26일 유럽이적시장의 최고봉인 파브리시오 로마노의 유튜브에 출연, 손흥민의 AC밀란행 가능성을 부정적으로 봤다. 그는 "나는 지난 며칠 동안 정말 많은 손흥민 관련 질문을 받았다. 손흥민이 2026년 북중미 월드컵을 준비하기 위해서 과거에 데이비드 베컴이 그랬던 것처럼 1월에 AC밀란으로 향할 수도 있다는 이야기가 많이 들렸다. 손흥민은 자신의 가치, 카리스마, 자신이 해낼 수 있는 것들을 이미 증명한 선수"라고 했다.
이어 "손흥민과 AC밀란의 이적설에 대해서 내가 들은 걸 요약해주자면, 내가 몇 번 확인한 내용인데 현재 협상테이블에는 아무것도 없다. 현재로서는 여러 가지 이유 때문에 AC밀란이 손흥민을 고려하지도, 평가하지도 않고 있다. 비용을 계산했을 때의 이유다. AC밀란은 이적시장에서 손흥민보다 더 우선하고 있는 선수들이 있다"고 밝혔다. 모레토는 하파엘 레앙이라는 최고의 왼쪽 날개를 보유하고 있는 AC밀란이 정통 스트라이커 쪽에 초점을 맞추고 있다고 전했다.
그 사이 새로운 소식이 전해졌다. 바르셀로나행 가능성이 제기됐다. 27일 스페인 '피차헤스'는 '바르셀로나가 겨울이적시장에서 공격을 보강하기 위해 다재다능한 공격수를 찾고 있으며, 손흥민이 유력한 타깃으로 부상했다'고 전했다. 이어 '바르셀로나가 손흥민 측과의 접촉을 가속화하고 있다'며 'MLS 시즌이 종료된 후 단기 임대 형태의 영입을 추진하고 있는 것으로 알려졌다'고 보도했다.
