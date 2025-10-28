[오피셜]손흥민-김민재도 없다, 또또또 한국인 전멸 사태...2025 월…

|
[스포츠조선 김대식 기자]이번에도 세계 최고 축구선수 후보군에 한국인은 없었다.
수비수 부문에서 3명이 뽑힐 가능성이 높은 가운데, 하키미와 멘데스의 수상 가능성이 굉장히 높은 상황이다. PSG에서 대단한 활약을 보여줬으며 현 시점 세계 최고의 좌우 풀백이기 때문이다. 센터백에서는 반 다이크의 수상 가능성이 높아 보인다.
공격수 후보군에는 다소 논란이 될 법한 후보들이 있다. 후보만 먼저 보자면 콜 팔머(첼시), 크리스티아누 호날두(알 나스르), 우스망 뎀벨레(PSG), 리오넬 메시(인터 마이애미), 킬리안 음바페(레알), 하피냐, 라민 야말(이상 바르셀로나), 모하메드 살라(리버풀), 엘링 홀란(맨시티)까지다.
2024년부터 FIFPro는 국제축구연맹(FIFA)와 함께 선정하지 않고, 따로 월드 베스트 일레븐을 발표하고 있는 중이다. 작년에도 발표한 26명 후보 명단에는 한국인 선수가 없었다.
한국인 선수는 2020년 손흥민을 마지막으로 월드 베스트 일레븐 후보에 이름을 올리지 못하고 있다. 2023년에 나폴리에서 맹활약한 김민재가 월드 베스트 일레븐 후보에서 제외된 건 꽤 논란이었다.