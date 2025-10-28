손흥민 "유럽-토트넘 안 돌아갑니다" HERE WE GO 폭로! 겨울 임대설 '와장창' 박살..."밀란 X, LA FC 생활에 집중 중"

기사입력 2025-10-29 06:33


손흥민 "유럽-토트넘 안 돌아갑니다" HERE WE GO 폭로! 겨울 임…
사진=트위터 캡처

손흥민 "유럽-토트넘 안 돌아갑니다" HERE WE GO 폭로! 겨울 임…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 당분간 유럽으로 돌아갈 일은 없을 것으로 예상된다. 당장은 현 소속팀에 집중할 계획이다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 28일(한국시각) 개인 유튜브 채널을 통해 최근 화제가 된 손흥민의 단기 임대 가능성을 직접 언급했다.

로마노는 '지난 2주 동안 손흥민이 LA FC를 떠나 AC밀란으로 임대될 수 있다는 보도가 있었다. 하지만 내가 파악한 바로는 손흥민과 밀란 사이에는 어떤 대화나 협상도 없었다. 손흥민은 현재 LA FC에만 집중하고 있다'고 전했다.


손흥민 "유럽-토트넘 안 돌아갑니다" HERE WE GO 폭로! 겨울 임…
로이터연합뉴스
손흥민은 최근 유럽 복귀 가능성이 거론됐다. 직전 여름 이적시장을 통해 10년 동안 몸 담았던 토트넘과 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 떠난 손흥민이다. 그는 미국 무대에서 단번에 스타로 도약해 활약하고 있지만, 다시 유럽 무대로 향할 수 있다는 주장들이 나왔다.

발단은 베컴룰이었다. 앞서 2007년 7월 레알 마드리드를 떠나 LA갤럭시에 입단한 데이비드 베컴은 이듬해 시즌을 마친 뒤 밀란 단기 임대를 요구했다. 미국 메이저리그사커(MLS) 휴식기이자 팀 훈련 기간인 1~3월 사이에 유럽에서 뛰길 원했다. 밀란이 베컴에게 관심을 보였고, LA갤럭시는 베컴의 단기 임대를 허용했다. 이후에도 베컴은 한 차례 추가 임대로 밀란으로 향하기도 했다.


손흥민 "유럽-토트넘 안 돌아갑니다" HERE WE GO 폭로! 겨울 임…
AFP연합뉴스
베컴의 사례처럼 손흥민도 MLS 휴식기 동안 유럽 복귀를 고려할 수 있다. 앞서 토트넘 홈구장에서 팬들과 작별 인사를 하길 원한다고 밝힌 손흥민이기에 그가 단기 임대로 토트넘에 돌아올지는 더욱 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 토트넘 외에도 밀란이 관심을 보인다는 소식이 전해지며, 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 휴식기 동안 유럽에서 다시 모습을 드러낼지가 화제였다.

하지만 손흥민은 당장 미국에서 유럽으로 돌아갈 생각이 전혀 없는 것으로 보인다. 현시점에서는 소속팀 LA FC에 집중하고 있으며, 차기 시즌도 미국을 중심으로 열리는 2026년 북중미월드컵 등을 고려하면 무리해서 유럽 임대를 추진할 가능성은 크지 않을 수 있다.

한편 손흥민은 오는 30일 오스틴과의 경기를 시작으로 MLS컵 일정에 돌입한다. MLS 진출 후 첫 시즌 만에 정상을 노릴 기회를 얻게 된 손흥민은 미국 무대에서의 첫 우승 트로피를 향한 여정을 시작할 예정이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희선, 16세 영재 딸 생명공학 관심 많다더니.."美서 첼로 유학"

2.

장윤정, ♥도경완 폭로 "밖에서만 매너남..집에서는 일절 안 해" ('두집살림')

3.

한고은 "20대땐 진짜 까탈스러웠다…숍에서 연예인中 2위→1위는 들었지만 말 못해"(고은언니)

4.

'41세' 기안84 "결혼은 '신내림' 같은 것, 한다면 원빈♥이나영처럼 하고파"(시골마을2)[종합]

5.

'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 안 만나, 이별후 마주치기 싫다"(지편한세상)

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

2.

한국 축구는 '오대영'인데…배부른(?) 日 칼럼 "브라질전 역사적 승리 뭣이 중요한디"

3.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

4.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

5.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

2.

한국 축구는 '오대영'인데…배부른(?) 日 칼럼 "브라질전 역사적 승리 뭣이 중요한디"

3.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

4.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

5.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.