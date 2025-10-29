손흥민처럼 레알이 부르기 시작했다...토트넘 유일 월드 클래스, 구단은 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 미키 판 더 펜을 위한 재계약을 고려하고 있다.
더 스탠다드는 '판 더 펜은 2029년까지 계약되어 있지만, 구단 내 최고 연봉자 중 한 명은 아닌 것으로 알려져 있다. 팀 내 중요도를 반영한 재계약 가능성이 제기되고 있다. 과거 레알 마드리드가 반 데 벤에게 관심을 보인 바 있지만, 프랑크는 현 상황에 대해 차분한 입장을 유지하며 현재 계약도 충분히 좋다고 평가했다'고 설명했다.
판 더 펜의 재계약 관련해서는 "성격과 리더십 측면도 계속 성장하고 있고, 제가 알기로는 이미 좋은 계약을 맺고 있다. 하지만 저는 그가 이 클럽에서 큰 미래를 가진 선수라고 확신한다"며 판 더 펜이 토트넘과 오랫동안 함께할 것이라고 확신했다.
최근 토트넘은 주전급 선수들의 재계약 문제를 중점적으로 다루고 있는 중이다. 시즌을 앞두고 로메로의 재계약이 발표가 됐으며 현재 로드리고 벤탄쿠르와도 재계약 협상을 진행하고 있다. 벤탄쿠르의 재계약 문제가 마무리되면 다음 선수는 판 더 펜이 될 수도 있다.