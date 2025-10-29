"중국은 악몽, 내 커리어 망쳤다" 中 또 뼈 맞았다! FC서울 출신 외…

"중국은 악몽, 내 커리어 망쳤다" 中 또 뼈 맞았다! FC서울 출신 외인 작심발언…대체 왜?

[스포츠조선 박상경 기자] FC서울에서 뛰었던 에스테베즈가 중국 축구계를 향해 작심발언을 했다.

중국 텐센트는 29일(한국시각) 포르투갈 매체를 인용해 에스테베즈의 발언 내용을 전했다. 2012년 다롄 스더에서 활약했던 에스테베즈는 "중국에서 보낸 시간은 악몽과도 같았다. 구단은 혼란스러웠고, 팀내에선 흥미진진한 일들이 일어났다. 아직도 잊을 수 없는 경험"이라고 말했다.

포르투갈 출신으로 1997년 프로 데뷔한 에스테베즈는 벤피카를 비롯해 레지나(이탈리아) 등을 거쳐 2010년 서울에 입단했다. 당시 큰 기대를 모았으나 K리그 11경기 4골의 기록을 남긴 채 전반기를 마치기 전 팀을 떠난 바 있다. 이후 마리티무를 거쳐 다롄에 입단했으나 7경기 1골의 초라한 성적을 남겼다.

에스테베즈는 "중국 선수들은 외국인 선수에 큰 적대감을 품고 있다. 자신들보다 외국 선수들의 연봉이 높다는 걸 알기 때문"이라며 "한 번은 저녁을 먹으로 갔는데, 내가 자리에 앉으니 다른 선수들이 모두 일어난 일도 있었다. 나는 그들의 동료인데, 그들은 마치 나를 외부인처럼 대했다. 그런 소외는 내게 큰 충격이었다"고 주장했다. 또 "중국 선수들은 외국인 선수의 수입은 부러워하면서도 스스로 발전하려 노력하지 않았다. 그들의 훈련 태도는 받아들이기 힘들었다. 기본적인 기술, 전술조차 이해하지 못했다"고 강조했다. 다롄에 입단한 지 두 달만에 부상했던 것을 두고는 "발목이 부러지고 인대가 파열됐는데 의사는 단순 염좌라 하더라. 포르투갈에 돌아온 뒤에야 비로소 정확한 진단을 받았지만, 그 순간 이미 내 선수 생활은 끝났다. 중국이 내 선수 생활을 망쳤다"고 울분을 토했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



